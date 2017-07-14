焦点：投资者看好金融股表现 在银行发布业绩前涌入金融行业基金

路透纽约7月13日 - 过去七个交易日，投资者向一只关键金融行业基金投入的资金增长逾一倍，他们押注银行业第二季获利将有强劲表现。

美国大型银行从周五开始发布季度业绩。据道富银行(STT.N)的数据显示，跟踪标普500指数金融分类指数的Financial Select Sector SPDR Fund吸引了6.62亿美元资金净流入，至此今年以来的流入规模增至近15亿美元。

该基金今年以来已上涨7.6%至25.01美元。

“投资者有很好的理由对金融类股持乐观看法，”嘉信理财(Charles Schwab)的交易和衍生品副总裁Randy Frederick说。

“我们刚刚完成两轮压力测试，每家银行都高分通过了测试。总体而言，银行业目前状况非常好，”他说。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)在年度压力测试中批准了34家美国大型银行的资本计划。之后，美国几家最大型银行公布高于分析师预期的股票回购和股利计划，激励股价在6月底时大涨。

Financial Sector SPDR基金持有的一些主要个股中，摩根大通(JPM.N)、花旗集团(C.N)和富国银行(Wells Fargo)(WFC.N)将于周五公布财报，其他如高盛(GS.N)、摩根士丹利(MS.N)和美国银行(BAC.N)则将在下周公布财报。

根据汤森路透数据，分析师预估标普500金融企业第二季获利将成长7%，为仅次于能源与科技企业表现第三佳者。

“收益率曲线上升，而这将对净利息收入有利，所以金融企业的获利或许会优于预期，”Voya Investment Management资深市场策略师Karyn Cavanaugh表示。

较长期美债收益率本月迄今已跳涨，短期收益率小升或下跌，导致所谓的收益率曲线趋陡。

曲线趋陡有利于银行的获利能力，因为这允许银行以较低的短期利率借入，并以较高的长期利率放贷。

“无论遇到什么意外挑战，金融业都设法赚到钱。监管，零利率，他们仍然能够克服。因此我认为会有惊喜，”Cavanaugh表示。(完)