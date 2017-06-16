汇市一周综述：美联储如期升息 英国央行意外释出鹰派讯号

路透北京6月16日 - 本周多家央行召开政策会议。

市场翘首等待的美联储会议如市场预期加息，为三个月内第二度调高联邦基金利率，并宣布将从今年开始缩减所持公债和其它证券规模，表明了对美国经济持续增长和就业市场继续增强的信心。

随后美国公布的数据显示就业市场进一步收紧，通胀压力继续下降，强化市场对美联储坚持升息计划的预期，提振美元走坚。

英国央行周四维持利率不变，但令人意外的是有三名政策委员支持升息，使得本周的央行政策会议成为2007年以来最接近升息的一次。这给英镑注入一剂强心针。

日本央行周五亦宣布维持货币政策不变，日圆随即下滑。

下周将有欧美多国以及日本的PMI数据，可从中一窥全球经济形势。而周日法国将进行第二轮议会选举，此前的第一轮选举选民投票率为纪录低位。

本周最牵动人心的当属美联储政策会议。联储如预期在三个月内第二次升息，联邦基金利率目标区间上调25个基点，至1.00-1.25%，并预计今年再加息一次，显示美联储基本未受近期经济数据良莠不齐的影响。

联储还发布了首份缩减4.2万亿美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)组合计划的明确纲要。美元随即从七个月低位反弹。

“美联储传递的信息是，他们并未对CPI和零售销售数据做出过激的反应，”Westpac Banking Corp.的高级汇市策略师Richard Franulovich说。

他说，“这基本相当于暗示他们将全速前进，且点阵图显示，他们预计今年将再升息一次。这是偏鹰派的预期，美元因此收复稍早的很多失地。”

但美元上涨之路仍见波折。联储宣布政策决定之前，美国公布的零售销售和通胀数据疲软，给美国经济继续增长的信心蒙上阴影。另外华盛顿邮报称，美国总统特朗普因涉嫌妨碍司法遭特别检察官穆勒调查，市场担心政治风波升级。这些因素冲淡了升息给美元带来的提振。

好在周四美国公布的数据比较配合，美国初请失业金人数上周降幅超预期，表明就业市场闲置进一步减少，6月纽约联储和费城联储制造业数据均好于预期。美联储维持其以数据为依据的货币政策，表明经济报告与美联储预估一致是继续加息的必要条件。

这让投资者对美联储坚持收紧政策信心增强，进而对美元多头带来提振，美元周四升至逾两周高位，强势延续到周五亚洲盘，周线有望收高。

接受路透访查的21家初级交易商中，有14家预期美联储将在9月19-20日的政策会议上宣布开启资产负债表正常化进程。其余预期联储将在12月12-13日的会议上采取该举措。他们表示，预期美联储2017年底将再升息一次，2018年升息三次。

**亚币受压**

美元的强劲走势令其他货币备感压力。韩元早盘跌至五周低点，台币在外资大举汇出下一举贬破30.300大关。台湾一大型银行交易员称，外资一面倒买入美元并汇出，出口商则持续站在卖方，进场大砍美元，再度上演土洋大对决戏码。

人民币小跌，但预计短期下跌空间有限。穆迪上月下调中国评等后，中国很快透过干预市场，以及调整汇率定价机制来提振市场信心。

路透对16位分析师、交易商及基金经理的最新调查显示，人民币的多头押注较两周前略微增加，达到2014年11月以来最高。

美联储升息后，中国央行周四公开市场操作维持利率不变，不像3月时上调了货币市场短期利率。香港金融管理局则宣布，将贴现窗基本利率上调25个基点至1.5%，但因本地银行体系资金充裕，汇丰等银行均表示维持最优惠利率不变。

日本央行周五维持货币政策不变，而且对民间消费和海外经济体的看法更加乐观，暗示该央行相信出口驱动的日本经济复苏势头正在增强。

**英镑回暖**

英国出乎意料的大选结果令英镑处于守势，薪资数据弱于预期显示在退欧之际，英国面临的经济挑战， 此外，美联储加息带动美元的涨势对于英镑也是压力。然而英国央行政策会议意外出现5-3的投票结果给英镑带来利好，分析师此前预计的投票结果为7-1。

英国央行虽维持利率不变，但令人意外地是，货币政策委员会有多达三位委员支持加息，是2007年以来最接近升息的一次。

政策决定宣布前，英镑兑美元在低于1.27美元交投，在央行公布委员麦卡弗蒂和桑德斯加入升息支持者福布斯后，英镑一度急升近0.01美元至1.2795美元。

路透调查的分析师此前预计，仅福布斯一人支持升息，尤其是在今年头三个月经济成长放缓的背景下。 (完)