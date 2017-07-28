汇市一周综述：美元疲弱难翻身 其他货币趁机起舞

整理 李爽

路透北京7月28日 - 美元本周疲态未见起色。市场原本寄望美联储政策会议能帮助美元打场翻身仗，最终却失望大于希望，美元兑多种货币创数月或数年低点。虽然本周尾段美国公布经济数据带来一丝光亮，助力美元有所回升，但反弹之势仍乏力。

欧元受益于美元颓势，而且欧洲央行管委诺沃特尼有关缩减超宽松政策的讲话亦锦上添花，欧元一度创两年半高点。人民币亦维持阶段性升值，兑美元即期与中间价一度创出逾九个月新高。

未来一周，经济数据面异常热闹，包括多国PMI、贸易收支、就业报告和零售销售数据公布，其中重头戏是美国非农就业报告以及美联储偏爱的PCE物价指数。

重要经济事件方面则包括澳洲央行利率决议和季度声明、欧洲央行管委会会议和英国央行利率决议。在各大央行纷纷放风有意缩减刺激之际，央行立场尤其引人关注。

物极必反。美元从去年末到今年初在特朗普行情的激励下一路高歌，但随即却身陷囹圄。本周倍受关注的美联储政策会议也未能助其翻身，美元维持颓势一度跌至13个月低位，美元将展开漫漫熊路？若真是这样，特朗普可以实现“弱美元”的愿望了。

**联储的“鸽派”味道**

美联储周三维持利率不变，称预计“相对短期内”将开始缩减所持巨量公债。联储最初的缩表行动将是不再将到期公债与抵押支持债券的回笼资金用于再投资。

但联储还指出，整体与核心通胀都有下降，并删除了“近期”这一限定词，或许暗示通胀放缓的忧虑可能并不是暂时的。

市场人士从这份政策声明中嗅到联储对通胀立场软化的味道，美元指数随即跌至13个月低位。

最近美元多头确实也没有欢呼的理由。首先，特朗普入主白宫半年来风波迭起：官员辞职、通俄门调查、医改议案闯关一再失败，推进增加基建支出和税改的竞选承诺似乎也遥遥无期。

此外，近期的经济数据也不那么乐观，通胀仍未达标。再者，其他各大央行也来搅局，纷纷表态要削减刺激，导致美元的利差优势逐渐丧失。

“美元的最大问题是不能指望长期得到美联储的帮助，”德意志银行外汇业务全球主管鲁斯金(Alan Ruskin)说。

路透调查显示，大多数初级市场交易商仍预测美联储下次将在12月会议升息。但联邦基金利率期货走势暗示，届时升息的机率不到50%，而在美联储会议前市场预期的升息机率则超过50%。

**欧元更上层楼**

美元颓势打压美元兑多种货币纷纷创下阶段性高位。其中欧元兑美元今年迄今已涨约11%，有望创2003年以来最大年度涨幅。而且这一次，从欧洲央行官员的表态可能看出，他们似乎也愿意坐视欧元升值。

欧洲央行管委诺沃特尼表示，该央行可能从明年初起减少资产购买，但不应完全停止买债。执委莫尔许称，随着全球经济和央行政策回归正常化，金融危机以来所采取的非传统货币政策工具可能不再必要。

法国兴业分析师团队认为，欧洲央行下次9月开会前欧元可能升至1.20美元。路透专栏作家McGeever指出，若欧元继续升值，欧洲央行恐面临抉择：或是放话压低欧元，或是延后政策“正常化”进程。

**人民币创九个月新高**

人民币兑美元即期周四收盘价与中间价双双创出逾九个月新高。交易员称，美元指数再度下行明显提振市场结汇意愿，但人民币在6.7250元上方时短线获利盘有离场迹象。目前美指缺乏利好因素，寻机结汇仍是主要思路，短期料推动人民币继续小幅走升。

“美指太弱了，美元/人民币基本是贴着走，就是幅度小一点，弹性没人家高嘛，”一外资行交易员称，“现在看美指没什么支撑的理由，美元/人民币就算破6.7，也不应该觉得很奇怪”。

亦有交易员称，今年以美元弱势为主，对一篮子稳定为主，人民币呈阶段性升值，但当前人民币汇价分歧较大，客户比较矛盾，“买也不是卖也不是，不想止损，比较纠结，除非人民币有比较大的升值，可能会改观。”

周四发布的路透调查显示，与两周前相比，投资者提高了对多数亚洲货币的看多押注，人民币的多仓规模增至去年12月以来最高。(完)