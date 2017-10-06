汇市一周综述：美元顺风顺水全线升 欧元多灾多难压力大

路透北京10月6日 - 本周美元和欧元表现可谓冰火两重天。

对美国税改的憧憬,加上美国经济资料强化年底升息预期，美元本周可谓顺风顺水。就连报导称美国财长青睐的美联储主席人选可能是两位领先候选人中更趋鸽派的一位，也只是让美元涨势略微停顿，之后便刷新七周高位。短线料受今日稍晚公布的美国9月非农就业资料左右，分析师预计非农就业岗位增加9万个。

欧元则多重利空裹挟，先因西班牙加泰罗尼亚地区周日的独立公投引发骚乱，后有被市场认为偏鸽派的欧洲央行最新会议记录出炉。加泰罗尼亚的阴霾一时半会儿恐难退去，料仍将主导欧元短线走势。

下周IMF/世行集团年度大会将在华盛顿召开，全球主要财经高管将纷纷亮相。朝鲜是否会在10月10日朝鲜劳动党成立纪念日做出挑衅举动，也倍受关注。此外，中国将公布9月海关统计月度初步汇总资料，美国9月消费者物价指数也将出炉。

美元本周以高调走势揭开10月交易的序幕，虽然周三因市场猜测美国总统特朗普的下任美联储主席人选或许不及之前预计的另一位人选那样强硬，而从一个半月高点回落，但周五盘中则摸高至94.016，刷新8月17日以来高位。这得益于美国推进税改计划的憧憬、以及美国经济数据向好强化了对美联储将在今年底前升息的预期。

Gavekal策略师团队更指出，美国的重大税制改革，或者是中国即将召开的重大政治会议将提出的重要政策调整，都可能是促成美元进一步上涨的因素。

周三的波折主要因Politico报导称，相比前美联储理事瓦尔许，美国财长努钦更青睐的美联储主席人选是美联储理事鲍威尔。外界认为这两人都是接替叶伦的有力候选人，而鲍威尔被认为比瓦尔许立场更温和，瓦尔许过去曾批评美联储的购债计划。如果美联储候选人的立场较强硬，可能促使投资者押注货币政策的正常化步伐更为激进，美元受益。

利多消息方面，美国国会共和党人周四加紧推动美国税收制度的改革，由共和党人掌控的众议院以219-206票的表决结果，通过了2018财政年度支出计划，说明税改议案在程序上又前进了一步。投资者乐观认为，全面税改有望在明年第一季就位。

此外，本周出炉的众多经济资料整体乐观，美国9月ISM制造业活动指数攀升至13年半高位、8月贸易逆差收窄至去年9月来最低、9月服务业以12年以来最快速度扩张、上周初请失业金人数降幅超预期、9月民间就业岗位增幅亦高于分析师预期。

短期焦点在周五将公布的美国9月非农就业报告上。就业数据料显示就业增长减缓，反映了飓风哈维和伊尔玛的影响。路透调查显示，美国9月非农就业岗位料增加9万个，8月增加了15.6万个。

新加坡大华银行市场策略主管Heng Koon How谈到非农就业数据时称，“遭遇两次飓风灾害后，预估现在非常低...所以我认为就业岗位增加10万个以上就是意外的利好。”

**欧元遭遇双重打击**

欧元本周则遭受双重打击，先是因西班牙加泰罗尼亚地区周日的独立公投引发骚乱，周一兑美元触及逼近8月中旬以来最低，兑瑞郎更触及三周低位1.1407瑞郎，之后又在欧洲央行周四最新会议记录出炉后触及七周低点1.1686美元，因市场认为会议记录偏鸽派。

加泰罗尼亚分离派政治人士宣称将于下周一的议会会议上单方面宣布独立后，西班牙宪法法院周四下令暂缓加泰罗尼亚地区议会下周一的会议，这进一步加剧了西班牙这场自1975年以来最严重的危机。

欧洲央行9月会议记录显示，央行决策者在上月会议上讨论了延长资产购买计划到明年可能的各种情境，部分人士认为任何决定都应包含减少资产购买。此外，决策者还表达了对欧元快速升值的担忧。

**政治压力下英镑触及四周低点 **

英镑兑美元周五一度跌至1.3088，为9月7日以来最低，本周跌2.2%，可能为2016年10月以来最差周线表现。

对英国首相特雷莎·梅未来去留的分歧看法周五已浮上台面，盟友称她应该继续在位，而保守党前主席Shapps则宣称有30位议员支持让特雷莎·梅下台的计划。 (完)