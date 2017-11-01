综述：投资者提高美股比重至七个月高位 欧债配比降至6月来低点

* 调查结果：reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/asset-allocation-polls

资料图片：2015年3月，欧元和美元纸币。REUTERS/Dado Ruvic

路透伦敦10月31日 - 周二出炉的路透调查结果显示，随着美国股市在10月攀升至新高，全球投资者将美股投资比重上调至七个月高位。企业获利强劲与美国减税计划获得通过的希望增强，扶助美股走强。

路透在10月16-27日进行的月度资产配置调查期间，访问了欧洲、美国、英国和日本的51名基金经理与投资总监。

在此期间，美国众议院勉强通过2018财年预算案，为推进税改铺平道路，令市场期待美国企业将可从中获益。

这一进展帮助美股在10月迭创新高，而美国企业获利优于预期、以及美国第三季经济增长表现良好，也为美股上涨再助一臂之力。Nasdaq指数和道琼工业指数在10月的涨幅分别为3.6%和4.3%。

全球投资者10月全球股票投资中，美国股市持仓比例上升2.1个百分点至40.8%，为3月以来最高，这并不令人意外。

虽然全球投资组合中，整体股票持仓略下跌至47.5%，但投资者仍然乐观。

Royal London Asset Management (RLAM)多种资产主管Trevor Greetham称，“自2009年3月的低位以来已超过八年，但通常预示股市牛市终结的不平衡现象仍然不多。”

“某些角度上，通胀持续上升将引起全球央行纷纷收紧货币政策，但目前还没到那样的程度。”

回答有关美国联邦储备委员会(美联储/FED)、欧洲央行和英国央行问题的受访者中，只有38%认为这三家央行年底前都会收紧政策。

虽然外界普遍预期美联储将在12月再次加息，但受访者对于欧洲央行和英国央行的政策路径看法分歧。

欧洲央行10月末表示，将自1月开始把购债规模减半，但同时亦将购债举措延长至明年9月底。在欧洲央行的决定公布前，多数受访者已完成调查问卷。

“逐步缩减购债并非收紧政策，”Greetham表示。

关于英国央行，Carmignac投资委员会成员Sandra Crowl指出，该央行的处境有些棘手，一方面通胀再上升，另一方面投资和消费者支出均减弱，在拖累经济增长。

**欧债配比下降**

全球债券投资组合中，投资者将欧元区债券持仓占比减少一个百分点至28.9%，为6月来最低，并将英国债券配比削减至9.9%。

新兴市场债券仍受追捧，其在投资组合中的配比提高1.2个百分比至12.1%。

调查受访者对于德国新任财长会否放宽该国财政政策的看法各占一半。之前德国现任财长朔伊布勒同意离任。

“德国人担心欧洲央行当前的政策对他们而言太过宽松，”Kleinwort Hambros投资长Mouhammed Choukeir称。他表示，弥补这个宽松货币的唯一方法是严谨的财政政策。

对于英退谈判僵局是否会导致硬退欧，基金经理人没有什么共识。在针对这个议题的特别问题上，半数的答覆认为会。

罗素投资(Russell Investments)投资组合经理David Vickers指出，英国保守党在选举中取得凄惨成绩后，一般看法是英退只会更加偏软。

但Generali Investments资深经济分析师Martin Wolburg等其他人指出，接下来还有不少阻碍，包括分手费、北爱边界问题、以及英退后欧盟公民在英国的权利。

“如果12月在达成协议方面没有取得进展，投资人可能会预期达不成协议的风险大幅提高，”J Safra Sarasin资产配置分析师Jan Bopp称。(完)