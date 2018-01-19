汇市一周综述：人民币受宠创逾两年新高 比特币遇监管阴云狂泻

整理 许娜

路透北京1月19日 - 本周人民币利好消息接踵而至，先是欧洲国家央行争相将人民币纳入外汇储备，之后中国公布2017年全年经济增速总体超预期，加之美元弱势难改，人民币自周初以来便屡创25个月新高。交易员强调这一轮人民币升值不是中国央行主导，而是美指疲弱所致，因此短期要关注央行的态度。总体来说，人民币料延续易升难贬势头。

比特币的狂热涨势终于招致全球监管层的注意，中国、日本、韩国、美国和法国纷纷表示将采取监管措施。消息传出后，比特币周三跌破10,000美元，较一个月前创下的纪录高位腰斩。3月召开的G20峰会料将讨论比特币问题，在此之前其走势料承压。

欧洲和日本等海外央行纷纷寻求退出宽松政策、同时全球投资者将更多资金配置到美元以外货币，这些海外不利因素加上美国政府可能停摆的国内隐忧，压得美元指数在三年低位附近打转。

展望下周，德国社会民主党将开会决定是否开始正式谈判组建联合政府，日本央行和欧洲央行将举行货币政策会议，都是需要重点关注的事件。数据方面的重点是中国的贸易数据、以及美国和英国GDP等。

欧洲国家央行竞相将人民币纳入外汇储备，为人民币国际化进程助一臂之力。周一德国央行执委多姆布雷特在香港称，该行已经决定将人民币纳入外储。几个小时候后法国央行也表示，已经持有一些人民币外储。周二又有一批欧洲央行披露了在外汇储备中持有人民币资产的计划：西班牙央行称，正在考虑投资人民币；比利时央行表示，已经购买了价值2亿欧元(2.445亿美元)的人民币；斯洛伐克央行指出已购买了人民币，但未披露数额。

中国经济增速在经历了连续六年放缓后首度出现回升。2017年全年增长6.9%平稳收官，其中四季度GDP同比增6.8%，略高于路透调查的预估中值6.7%。分析人士认为2018年宏观经济没有太大超预期的风险， 预计今年经济增速略降，更重质量提升。

加上美元颓势难改，人民币兑美元中间价周五大升232点创逾25个月新高6.4169元，即期价格亦触及6.40元下方，创2015年12月4日以来新高。

东亚银行称，因宏观经济向好以及市场对人民币需求增加，料人民币兑美元今年年末目标为6.4元。

人民币近期如此凌厉的升势多少有些“非理性”成分，至于是否超出监管容忍范围则可观察中间价市场会否重启逆周期因子。对后市而言，人民币料延续易升难贬势头。

**比特币命运急转直下**

正所谓“蹿得越高跌得越狠”，继去年飙升逾1,700%，触及近20,000美元纪录高点后，比特币命运在本周出现反转，周三跌幅一度达到20%，跌破10,000美元，较纪录高位腰斩。与此同时，其它加密货币也出现类似狂泻走势。

最新这波下跌肇因于报导称韩国企划财政部长官说，禁止加密货币交易仍是选项之一，并称韩国计划拟定一套措施整顿加密货币的“非理性”投资热潮。之后日本和中国表示要采取监管措施，法国和美国的官员也承诺调查加密货币，外界担忧全球将加速协调对加密货币的监管行动。

3月在阿根廷举行的20国集团(G20)峰会上，官员料将就比特币的崛起展开讨论。

“3月将举行G20会议之际，加密货币在本季走势将受限，决策者在G20会议上可能讨论加强监管，”Alt Design首席分析师Shuhei Fujise表示。

花旗分析师表示，在当前这波跌势中，比特币价值还可能再次腰斩，并称比特币可能跌至5,605-5,673美元的区间，而且这种走势“看起来非常可能而且会非常快”。

**美元陷于三年低位附近**

美元从2017年开始呈现跌势，主要归因于市场预期除美联储之外，其他央行也将寻求结束为应对全球金融危机及经济衰退而采取的超低、甚至为负的利率政策。包括主权财富基金和央行在内的全球投资者将更多资金配置到其它货币，亦拖累美元走贬。

美国国内方面，对美国政府可能停摆的担忧，加剧了因美债收益率优势减弱而陷入的困境。众议院周四通过了一项政府融资议案，让政府持续运作至2月16日，避免政府机构在本周末现有融资到期时被迫关门。但该议案仍需获得参议院的批准，而其在参议院的前途仍未卜。

美元指数周五位于2014年12月来低点90.104附近。 欧元兑美元则接近周三所及的三年高位1.2323。

“在升息立场上美国不再孤独。市场焦点放在其他国家将如何在货币政策正常化方面迎头赶上，” 巴克莱资深汇市策略师Shinichiro Kadota表示。

日本央行和欧洲央行分别将于周二和周四公布货币政策决定。 外界预计日本央行料维持政策不变。而据三名消息人士称，下周欧洲央行不大可能放弃继续购债的承诺，因决策者需要更多时间来评估经济和欧元的前景。(完)