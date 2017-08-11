汇市一周综述：日圆借力“火与怒”飞上八周高位 人民币创11个月新高

路透北京8月11日 - 美国总统特朗普对朝鲜发出“火与怒”的警告，招来朝鲜扬言将以导弹打击关岛。美朝拉开架势大打口水战，几番回合，紧张局势似乎一触即发。投资者惴惴不安，涌向日圆避险。日圆兑美元轻松登上八周高点，未来一段时间料因避险需求而继续受宠。

目光拉回国内，“811”汇改两周年之际，人民币汇率连续数日收升，频创11个月新高，以实际行动印证中国政府多次强调的“人无贬基”。 但单边波动并非成熟市场标志，后市不排除央行在定价中间价时启动“逆周期调节”的可能，6.60关口或难以跨越。

未来一周大事不算多，重头戏是美联储的7月政策会议记录，投资者可从中一窥美联储缩表计划的线索。另有多位联储官员下周将出席活动。此外澳洲央行也将公布8月会议记录。数据方面可重点关注日本和欧元区GDP，以及英国CPI和PPI、欧元区HICP等通胀数据。

**避险资产受青睐**

本周美国与朝鲜唇枪舌战，剑拔弩张。金融市场惴惴不安，避险资产全线大涨。

联合国安理会周末通过对朝鲜的新制裁后，美国总统特朗普周二突然警告朝鲜不要威胁美国，否则将“招致世上前所未见的火与怒”。不甘示弱的朝鲜称特朗普的警告是“一堆废话”，扬言将以导弹打击关岛并详述计划细节,刺激特朗普提高调门警告朝鲜不要轻举妄动。

美朝口水仗几番回合打下来，半岛紧张局势趋于白热化，投资者诚惶诚恐，纷纷寻求避险，推动瑞郎和日圆大涨，而韩元遭殃，兑美元跌至11周低点。

亚洲周五早盘，日圆兑美元一度涨至109.11，为6月14日以来最高，当时美元最低曾至108.81日圆。美元在该水平下方还有一道关键支撑位，技术图上位于108.13，为4月中旬触及的低点。

“日圆真的是主角。避险仍是市场的主题，”加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne表示。

“美元兑日圆接近一道非常重要的支撑位，”墨尔本Western Union Business Solutions外汇分析师Steven Dooley称。“尤其是108.10/108.00水平，跌破这些价位将会迅速转为下档，”他称。

投资者在地缘政治紧张时，通常买入瑞郎和日圆避险，部分原因是这两国都拥有庞大的经常帐盈余。日本为全球最大债权国，一般认为在全球不确定性升高时，日本投资人可能会将海外资金汇回。

但XE.com首席市场策略师Lennon Sweeting认为，“考虑到日本与朝鲜的距离，日圆仍从避险交易中获益很令人意外。” 美债收益率下跌可能也支撑了日圆，Sweeting称。

对于特朗普本周稍早向平壤发出的“火与怒”警告，一些投资者其实并未当真。然而特朗普周四再次发出的警告却撼动了市场。今年以来，金融市场总体保持韧性，未受一系列风险左右。这些风险包括对特朗普的通俄门调查、中国债务风险疑虑以及美国通胀持续低迷。

投资者接下来将观望周五的美国7月消费者物价指数(CPI)数据，以找寻美联储政策前景及近期美元动向的线索。

美国通胀迟滞已引发外界对美联储今年再一次升息机率的怀疑，因而使美元受压。但纽约联储总裁杜德利周四的讲话强化了美联储逐渐收紧政策的预期。杜德利称，预计疲弱的美国通胀将在未来几个月反弹，炙热的劳动力市场将进一步增强。

**人民币劲升夯实“人无贬基”**

人民币连续四日收升创11个月新高，汇率近期连续上涨，一改“811”汇改两年以来的压抑局面，并以实际行动印证了中国政府多次强调的“人无贬基”。不过，单边升值或贬值都非成熟市场标志，唯“双向波动”才是市场各方真正希望看到的。

交易员指出，人民币近日加速上涨除受益于美元较弱外，与企业或个人止盈或止损过去两年屯积的美元也有关系。若近期的单边升势依然持续的话，不排除央行有在定价中间价时启动“逆周期调节”的可能，或许6.60关口难以跨越。

人民币兑美元中间价周五报6.6642元，较上日的6.6770元涨128点，创2016年9月2日以来新高，因周四人民币汇价续大涨，较当天的中间价高160点。

路透调查显示，过去两周，由于美元仍显疲弱，而且多数区域股市继续上涨，投资者已加码押注新兴亚币将进一步上涨。

人民币在过去数周上涨，受中国央行上调人民币兑美元中间价，企业继续出售美元，以及中国外汇储备增幅大于预期等提振。受此影响，人民币多仓人民币多仓飙升至2014年9月以来最高，接近三年高位。(完)