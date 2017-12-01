综述：全球基金11月提升股票持仓比例至两年高点 押注牛市继续

路透伦敦11月30日 - 周四出炉的路透调查结果显示，11月全球投资者股票持仓升至两年高位，跟随股市牛市行情，超过三分之二的受访者认为牛市会持续到明年全年。

资料图片：2016年9月，美国纽约证交所外休息的人们。REUTERS/Brendan McDermid

他们对美国股票持仓降至2016年4月以来的最低点，对日本和新兴市场股票持仓增加。

路透在11月14-28日对欧洲、美国、英国和日本53名财富经理和投资总监进行了月度资本配置调查，在此期间全球股市升至纪录高点。

投资者全球投资组合中的股票持仓比例升至48.1%，为2015年11月以来最高，1月以来上升2.3个百分点。

与此同时，现金持仓降至4.4%，为2013年3月以来的最低点。

Robeco策略师Peter van der Welle也维持对股市的增持评级，但称市场已进入“加时赛”阶段。

“由于近期没有触发衰退的因素，目前股市估值偏高带来的担忧情绪还不足以改变整体市场走向，”他说。“因此2018年股市有望维持积极动能，进一步受到业绩增长驱动。”

在全球股票投资组合中，投资者将美股持仓削减2.5个百分点至38.3%。

标准普尔500指数今年迄今为止涨17%，标普科技股指数涨35%左右。

他们将日本股票仓位提高1.3个百分点至18.2%，创一年高点；将新兴市场股票仓位从上个月的12.5%提高至13.6%。

受强劲业绩预期提振，11月初东证股价指数.TOPX飙升至11年高点，而MSCI明晟新兴市场股指.MSCIEF今年迄今为止的涨幅超过30%。

Generali Investments跨资产主管Cedric Baron表示，他预期日本市场将表现良好，原因包括经济环境改善、企业获利强劲增长、大选过后政局趋于正面、以及区域国际资金转向等等。

在此同时，罗素投资(Russell Investments)资深投资组合经理David Vickers表示，在全球同步成长的题材延烧下，新兴市场资产可望持续有突出表现。

**民粹主义弱化**

在2017年各种政治风险都未变成现实之后，投资人对于欧洲前景的看法也趋于冷静，欧元区债券持仓提高至29.6%，欧元区股票比重则为19.6%。

在回答有关明年意大利选举问题的受访者中，略过半数的53%认为这场选举不会增加2018年持有欧元区资产的风险；意大利选举中右翼及反建制政党可能居于领先地位。

“欧洲现下已经和2017年初状况有所不同，”Kleinwort Hambros投资长Mouhammed Choukeir表示，他称法国和荷兰选举已经帮助提振外界对于欧元区的信心。

“经济高速复苏，特别是意大利，对于压制民粹主义势力至为重要。这不是说意大利不存在严重的问题...但基本的状况是将不会由激进民粹主义者带领意大利脱离欧元区。”

其他经理人称这种风险增加，但增加的程度有限，或者说没有达到足以让他们削减持仓的程度。Prime Partners首席投资官Francois Savary和其他一些人则更多关注德国，及其政府组建稳定执政联盟的努力。

固定收益资产方面，经理人将全球平衡资产组合中整体债券配比小幅下调至40%。

约有57%的受访者认为垃圾债的牛市已经结束，近几周有数以十亿美元计的资金流出这一市场，而一些债券的收益率跌至纪录低位。

但高收益债券仍在经理人全球债券资产组合中占到12.2%的比重，高于10月的11.6%。

投资者的回答反映出这种分化。Generali Investments的研究主管Vincent Chaigneau说，一方面来讲，增长前景保持良好，追逐收益的需求仍很大，加上薪资压力继续受抑，这些都为这一资产类别提供助力。

但他补充说，高收益债非常容易受到全球债券收益率反弹的影响，“市场波动率重新定价...加上市场流动性降低，都可能导致债券利差升高，”他说。(完)