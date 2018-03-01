综述：全球基金调降股票投资配比至三个月低点 受月初股市暴跌影响

路透伦敦2月28日 - 全球投资者2月将股市投资占比降至三个月低点，因月初股市暴跌且波动加剧，不过尽管债券收益率上升，多数投资者仍预计股市将测试新高。

资料图片：2017年9月，美国纽约，曼哈顿全景。REUTERS/Yuri Gripas

路透本次月度资产配置调查在2月12-26日进行，走访了欧洲、美国、英国和日本的51位基金经理和投资总监。

受访者将全球投资组合中的整体股票配置调降逾1个百分点至49%，为11月以来最低，并将现金持仓占比提高至五个月高点4.9%。

“股市泡沫破裂，目前预计整理走势将持续一段时间，”Liontrust多元资产部门主管John Husselbee表示。

Kleinwort Hambros投资总监Mouhammed Choukeir补充称，虽然2018年全球经济势将继续同步增长，但困难可能会加大。

一些基金经理强调通过有效对冲策略抵消下跌风险的重要性，其他人则推崇利用另类投资获取非相关性回报。

调查显示，基金对另类投资的配比升至7.7%，为2016年7月以来最高。另类投资涉及的领域包括大宗商品和对冲基金。

全球股市2月收低4.3%，为2016年10月以来首次月线收低。不过，在回答股市牛市相关问题的调查参与者当中，仍有86%认为股市可能再创新高，突破1月底创下的纪录高位。

“美国GDP继续受到支出的推动，未来一年标普500指数成分股企业获利料增长约16%，因此我们认为中期内仍有获得正回报的空间，”骏利亨德森多资产投资基金经理Oliver Blackbourn说。

但在股市中，欧洲、新兴市场和日本的股市要比美股更受资产管理人的青睐，一些人称他们已利用全球抛售的机会，在更具吸引力的估值水平买进。

全球股票投资组合中，欧元区股票持仓升至20.2%，创下9月以来最高水平，在此同时日本持仓则是跳升近2个百分点至18.6%。新兴股市持仓从1月的13.7%小幅升至14.1%。

然而MSCI明晟新兴市场股指也未躲过这波全球动荡，2月下跌4.7%，为2016年11月以来首见月线收跌。

**通胀风险**

这波股市全面性修正的起因，在于美国薪资成长数据引发外界担心美联储步调慢半拍，可能需要比先前预期更加积极地升息。

美国10年期公债收益率2月中旬跳升至四年高点2.94%。

虽然收益率在那之后回落，但回覆此议题的受访者中有约67%认为，美国10年期公债收益率年底将收在3%之上。

“通胀高于预估的风险较大，”Generali Investments资深股票策略师Florian Spaete表示，并称原因在于劳动力市场趋紧且薪资加速成长。

美联储主席鲍威尔周二称，近期数据强化了他对通胀的信心。令交易商越发认为美联储今年将升息四次。

至于标普500指数的隐含波动率指数、有华尔街”恐惧指标”之称的VIX前景如何，受访者看法不一。该指数2月6日飙升至50%以上，创下逾两年最大单日涨幅，目前在18%左右。

回答VIX问题的受访者中，51%的人认为，今年会收于20%下方，而略低于三分之一的人认为会高于20%。

Legal & General Investment Management基金经理Justin Onuekwusi称，波动率上升是典型的”周期尾段”表现。

“在这一阶段，市场变得更具波动性，对减仓更为敏感，仓位布局变得更集中，投资者更容易去揣测不可避免的熊市行情，”他表示。

其他基金经理人则表示很难去预测。但Russell Investments投资组合经理Thomas McDonald称，”我们认为当前这波极端波动性只是短时表现，预计股市经过一段时期整固后，最终会继续其上行态势。”(完)