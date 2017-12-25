综述：全球基金将股票投资配比上调至三年半高位--路透调查

路透伦敦12月22日 - 最新的路透调查显示，继全球股市频创新高的“丰收年”之后，全球投资者已将股票投资配比进一步上调，来到三年半高位。

资料图片：2012年11月，纽约证交所悬挂的美国国旗。REUTERS/Chip East

路透本次月度资产配比调查走访了欧洲、美国、英国和日本的51位资产管理经理和首席投资官，调查还发现基金将债券配比调降至逾两年最低位，因预计利率上调和通胀稳步升高。

调查于12月14-21日进行，期间MSCI明晟全球市场指数再创纪录高位。

受全球增长改善推动，股市年内已上扬约21%，而终于赶在2017年结束前通过的美国税改法案，预计将提振美国企业利润率。

调查显示，整体股票投资配比上升3.2个百分点至51.3%，为2014年7月以来最高，自2016年初以来上升了5.5个百分点。

但投资者的债券持仓配比下降3.4个百分点至36.6%，为2015年10月以来最低。

“经济成长稳定且通胀偏低，因此股票虽然估值上升，但仍然颇具吸引力，”Royal London资产管理公司(RLAM)跨资产投资主管Trevor Greetham说。“债券依然低配，因为收益率水平较低，且利率有可能逐步调高。”

**通胀突然上升**

调查中回答相关问题的受访者里面，有64%预期美联储在2018年将会升息三次，与联储自己的预期一致。

但一些人担心，美联储可能落后于形势的变化，最后可能惊讶地发现通胀已经突然上升了。这或许迫使联储以快于市场预期的速度收紧政策。目前市场对2018年升息两次已完全消化。

Kleinwort Hambros的首席投资长Mouhammed Choukeir指出，美国核心通胀率为1.8%，失业率为4.1%，表明产出缺口“微乎其微”。

“市场很可能‘一叶障目，不见泰山’，”Choukeir说。

“低通胀‘谜局’或许不会持久，”他说，并警告称即将上任的美联储主席鲍威尔或许会用“大幅度货币政策调整”过度应对低通胀问题。

回答了有关欧洲央行的一个问题的受访者中，有略低于一半的人认为，该央行将在2018年底结束其资产购买计划。

“我们预计，欧洲央行将会对增长远高于潜在水平环境下的通胀高于预期感到意外，”Generali Investments的资深分析师Martin Wolburg说。

欧洲央行在12月会议上仍承诺，只要有必要将继续资产购买计划，尽管增长和通胀预估有所改善。

不过许多人认为，欧洲央行这样的立场将无法维持太久，尤其是考虑到管委会内部的意见仍有分歧。

“欧洲经济的扩张看似可以自我持续，除非有重大的外部冲击，对于未来的通胀风险以及持续量化宽松措施对金融市场的副作用，欧洲央行的强硬派将提高警告声调，”Aberdeen Standard Investments的全球策略主管Andrew Milligan说。

在全球股票投资组合中，投资者将美股曝险上调2.5个百分点至40.8%，将日股曝险上调至18.9%，达到2016年4月来最高。

日本股市.TOPX今年上涨20%，得益于经济增长加速和公司获利，与此同时，日本内阁日前刚批准了创纪录规模的8,600亿美元2018财年预算支出。

**政治风险**

但英国股票仍不受待见，退欧不确定性导致12月基金持仓下降2.5个百分点至8%，创下至少五年来的最低。

欧元区股票配比也下降1.8%百分点至17.8%，为4月以来的最低水平。

今年欧股已累计涨8%，此前与选举相关的政治风险并未成为现实。但回覆一项特别问题的受访者中，有近六成预期明年欧洲面临的政治风险要比美国高。

一些受访者提到即将要举行的意大利大选。意大利的欧洲怀疑主义党派在民调中表现强劲。

“即便如此，我也认为这些政治风险并不严重。与2017年相比，政治风险在2018年将不再走在最前沿，”J Safra Sarasin资产配置策略师Jan Bopp称。

鉴于特别检察官穆勒(Robert Mueller)就“通俄门”的调查仍在继续，近三分之一的受访者选择了美国。

“白宫在国际舞台设定议题的意愿更加强烈，可能增加同朝鲜军事冲突的风险，”RLAM的Greetham说。(完)