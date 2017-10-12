焦点：全球金融稳定性改善 但未来暗藏风险--IMF

路透华盛顿10月11日 - 国际货币基金组织(IMF)周三表示，全球经济复苏已强化了金融稳定性，但在通胀疲软的背景下，宽松货币及金融条件正在拉高中期风险。

IMF还指出，银行业已强化自身的资产负债表；但随着信用息差缩窄、波动性下滑、资产价格上升，风险正在从银行业转至金融市场。IMF与世界银行的秋季会议本周稍晚将在华盛顿举行。

“虽然风险意愿升高及追求收益率，是采行非传统货币政策措施所乐见且预料中的结果...但如果这些趋势扩展得太过头，就存在风险，”IMF在半年度全球金融稳定报告中称。

IMF说，更长期追逐收益的情况，已增加金融系统对市场和流动性风险的敏感性，使得这些风险高企。

IMF敦促各国监管者仔细考量任何能够大幅放松资本、流动性或审慎监管标准的提议，因这些提议“可能损及全球协调监管的日程”。

近期金融稳定性的改善受到全球经济普遍上行的支撑。

周二，IMF将今年的全球经济增长率预估上调0.1个百分点至3.6%，2018年的经济增长率预估上调至3.7%，均高于4月和7月的展望，受贸易、投资和消费者信心增长推动。

但全球各央行发现自身处于撤出宽松货币政策的不同阶段，通胀整体低迷令此事复杂化。

美联储自2015年末开始收紧政策周期后，加快了加息步伐，但欧洲央行和日本央行尚未撤出负利率和购债操作。

“调整货币政策步伐过快，可能会导致意外的金融市场动荡，并阻碍通胀升向目标，”IMF在报告中称，而维持低利率太久则可能导致市场和信贷风险加大。

IMF还警告称，以20国集团(G20)的发达国家整体而言，目前非金融行业的杠杆水平已超过金融危机前的水准。

这种杠杆水平使得家庭和企业更容易受到利率变化和经济活动减弱的影响。

“决策者面临的主要挑战是要确保金融脆弱性的增长受控，同时货币政策继续支撑全球经济复苏，”IMF警告称。“否则，债务负担上升及资产估值过高，可能损及市场对未来的信心，或给全球经济增长带来风险。”(完)