焦点：韩国央行逾六年来首度升息，淡化进一步升息预期

路透首尔11月30日 - 韩国央行周四升息，为逾六年来首次，但指称对就业市场及其他不确定因素存有疑虑，淡化了市场对进一步升息的预期。

2017年5月31日，韩元纸币。REUTERS/Thomas White

朝鲜周三宣称已经成功测试一枚新的洲际弹道导弹，射程可覆盖美国本土全境，但市场大多未予理会，韩元兑美元本地市场收盘前一度升值0.7%至两年半高点1,076.8。

韩国央行货币政策委员周四表决通过将指标利率从纪录低点1.25%调高至1.50%，中止为期五年的宽松周期，因出口持续热络提振经济成长。

韩国央行总裁李柱烈在记者会上被问到，他是否能对货币政策短期方向提供任何指引，他不愿对此置评，仅表示他会密切注意经济成长及通胀率，以评估是否需要进一步升息。

货币政策委员会以6-1票数通过升息至1.50%，委员曹东彻投下反对票。他的反对票，加上一些鸽派评论，令韩元兑美元下跌逾1%，低见1,090.2。

路透调查的21位受访分析师中，18人预测韩国央行周四升息，另外三人预测利率维持在纪录低位1.25%。

“如果我们维持基本利率不变，由于(货币市场)实际宽松幅度将提高，将有风险上升的危险，”李柱烈在记者会上表示。

在利率决议后公布的新闻稿中，央行强调了对就业市场情况脆弱的担忧，同时预测经济增速将略高于10月时的预估，这暗示央行官员希望抑制市场对快速升息的预期心理。

关键是韩国央行弃用前几次声明中使用的就业形势改善这种措辞，改用就业市场“显示些许趋弱的迹象”。

尽管周四的行动比较大胆，但回归货币政策正常化将是漫长的过程。

“对于收紧政策周期是个循序渐进的过程这一点，现在已经不存在争议。今天政策会议最重要的一件事就是消除了政策方向相关的不确定性，”韩国投资证券株式会社固定收益策略师Oh Chang-sob表示。

周四的决定意味着撤出2012年以来实施的紧急经济刺激举措，使得韩国进入政策收紧周期。美联储、英国央行和加拿大央行已经开始收紧政策之路。

除了斯里兰卡以外，韩国是2014年11月印尼加息以来唯一升息的亚洲国家。

市场已经消化加息因素。在周四之前韩元/美元上涨4%，公债收益率本月跳涨至三年高点，因投资者预期11月会加息，早于之前的普遍看法。

韩国央行10月时将今年经济增长率预估由2.8%上调至3%，并将通胀率预估由1.9%上修至2%。

韩国第三季国内生产总值(GDP)增速为逾七年来最快，因出口强劲抵消了消费疲弱的影响，强化韩国加息的理据。

韩国企划财政部长官金东兖本周表示，韩国经济今年料增长逾3%，高于过去五年来2.8%的平均增速。

10月通胀年率为1.8%，低于韩国央行2%的目标。

亚洲各国央行主要利率：tmsnrt.rs/2eH1X5p

(完)