综述：库存与贸易扶助美国经济在第三季顶住飓风继续成长

路透华盛顿10月27日 - 美国经济在第三季意外保持强劲增长步伐，因库存投资增加且贸易逆差缩小，抵消了飓风导致消费者支出放缓以及建筑业活动下降的影响。

资料图片：2016年10月，美国佛州Coral Springs，人们在飓风来袭前涌入超市购物。REUTERS/Henry Romero

商务部周五公布，7-9月美国国内生产总值(GDP)环比年率初值为成长3.0%，这也是得益于企业在设备方面的大幅支出。不过由于库存增长为GDP增幅的贡献达到0.73个百分点，因此经济的健康程度并没有GDP成长数据所暗示的那么好。

扣除库存投资的GDP增长率为2.3%，较第二季的2.9%逊色。一项衡量国内需求的指标增幅亦从上一季度的3.3%降至2.2%。

“对于该季度末连遭两次飓风袭击的美国经济来说，这样的报告还算是正面的，但经济状况并没有3.0%这样的增速所显示的那样好，”RDQ Economics驻纽约首席经济学家John Ryding说。

美国经济第二季成长3.1%，第三季自2014年以来首次连续两个季度增速不低于3.0%。分析师原预期第三季增幅为2.5%。

美国政府称，虽然无法估算飓风哈维和伊尔玛对第三季度GDP数据的总体影响，但初估数据显示连续两次飓风已经让经济损失了1,210亿美元民间固定资产和政府拥有的固定资产。

哈维和伊尔玛在8月底和9月初袭击了德克萨斯和佛罗里达部分地区。飓风玛丽亚虽然给波多黎各和维尔京群岛的公共设施造成重大破坏，但对于第三季GDP并无影响，因为这些群岛并没有包含在美国的国民账户中。

飓风过后的劳动力市场、零售销售以及工业生产数据已经表明经济活动有所加快。经济学家预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在12月实施今年的第三次升息。

“美联储官员将会因为第三季经济的整体表现以及增长结构而感到鼓舞，因为这证实了美国经济的扩张依然强劲，”NatWest Markets首席美国经济分析师Michelle Girard说。

美元兑一篮子货币在数据公布后涨至三个月高点。美国公债价格下跌，对于利率较为敏感的两年期公债收益率触及九年新高。美股多数上涨。

自2007-2009年衰退以来的经济复苏已进入第八个年头，且未显示出疲态。经济正在受到劳动力市场收紧的激励，后者基本上保持着美国前总统奥巴马第一届任期时开始的强劲表现。

尽管美国股市因为特朗普税改前景而上涨，但政府尚未颁布任何重要的新经济政策。特朗普希望大幅减税并减少监管，以刺激GDP的年成长率达到3%。

**库存增加提振GDP增长**

企业第三季库存增加358亿美元，库存投资对第三季GDP增幅的贡献为0.73个百分点，而在前一季，贡献仅略高于0.1个百分点。经济学家预期第四季库存还将作出温和贡献。

尽管第三季出口增长放缓，但进口下降速度为三年来最快，令贸易逆差缩窄，为GDP成长作出0.4个百分点的贡献。 贸易已经连续第三个季度为GDP增长做出贡献。

企业设备投资增长8.6%，为连续第四个季度增长。消费者支出增长放慢至2.4%，因飓风哈维和伊尔玛影响收入。

消费者支出在第二季劲升3.3%，第四季有可能增速加快，因周五另一份报告显示，10月消费者信心保持在较高水平。

尽管消费者支出有所放缓，但第三季通胀依然上升，有可能是飓风导致供应链中断的结果。

美联储喜欢参考的通胀指标--扣除食品和能源的核心个人消费者物价指数(PCE)上涨1.3%，第二季度上涨0.9%。

在通胀上升的同时，家庭可支配收入增长0.6%，远远不及第二季度的3.3%增幅。

第三季度非住房建筑类投资下降5.2%，为将近两年来最大降幅，因矿业勘探和油气井方面的支出仅增长21.7%，大大低于第二季度的116.3%。

房屋建筑投资连续第二个季度萎缩。政府投资也连续第三个季度下降。

“虽然从GDP数据很难提炼出飓风的影响，但我们认为房屋重建活动将会带动住宅投资走出过去两季的低谷，”摩根大通驻纽约的经济学家Michael Feroli说。(完)