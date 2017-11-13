综述：两伊边境地区发生7.3级强震 已造成至少332人遇难

路透巴格达/安卡拉11月13日 - 伊朗和伊拉克国有媒体报导，该地区周日发生7.3级地震，已造成至少332人死亡，救援者正在搜救被埋人员。

第三方提供的图片，2017年11月13日，伊朗科曼莎Sarpol-e Zahab镇，地震遇难者家属悲痛不已。REUTERS/Tasnim News Agency

伊朗国营电视台报导称，该国遇难人数已超过328人，至少2,500人受伤。当地官员称，随着搜救队抵达伊朗偏远地区，伤亡人数还将上升。

伊朗西部多省有震感，但受冲击最严重的是科曼莎(Kermanshah)，该省宣布哀悼三天。科曼莎的Sarpol-e Zahab镇有超过236人遇难，该省距离伊拉克边境约15公里。

伊朗国营电视台称，地震给部分村庄造成严重破坏。伊朗农村地区的很多房屋是土坯墙，地震中很容易损毁。

官员对国家电视台称，地震引发的滑坡阻碍了救援行动。伊朗媒体报导称，伊朗至少有14个省受到地震影响。

伊朗最高领导人哈梅内伊(Ayatollah Ali Khamenei)周一表示哀悼，敦促所有政府机构竭尽所能救助受灾人员。

美国地质调查局(USGS)表示，地震震级为7.3级。伊拉克气象部门官员称震级为6.5级，震中位于接近伊朗边境的库尔德自治区苏莱曼尼亚省(Sulaimaniyah)的Penjwin。

库尔德自治区卫生官员表示，伊拉克至少有四人死亡，50人受伤。

伊拉克首都巴格达也有震感，当地许多居民快速地离开房子和高楼跑到室外。(完)