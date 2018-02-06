综述：日本决策者淡化市场溃跌的影响 央行排除近期升息可能性

路透东京2月6日 - 日本决策者承诺维持大规模货币政策支持，并设法驱散全球股市溃跌可能损及经济复苏的担忧，强调日本的经济基本面依旧强劲。

但他们并未警告市场不要过度推升日圆，由于日圆被视为市场大跌期间的安全押注，投资者开始买进日圆。

日本的谨慎行事表明，其慎防会在汇率和贸易问题上引起与美国的紧张关系，因此当担心日圆出现不乐见的飙升可能会打压出口时，几乎没有调度空间。

日本央行总裁黑田东彦排除了很快升息的可能性，他对国会表示，在通胀率和央行2%目标仍相去甚远的情况下就升息，这是“不适当的”。

“日本通胀率尚未达到1%，在这样的情况下，只为创造将来的政策空间而过早调整货币政策，这样做是不适宜的，”黑田东彦对国会称。

日本首相安倍晋三也表达希望日本央行维持现行的超宽松货币政策，他表示他完全信任黑田东彦对货币政策的处理。

受美股周一大跌拖累，日股日经指数周二挫跌至近四个月低点。

美元兑日圆跌至108.73日圆，跌破110日圆大关，这是许多日本制造业者本财年获利预测的假设汇率。

如果这波市场震荡持续下去，可能会损及“安倍经济学”最重要的成果之一。

分析师表示，这也可能使日本央行准备退出刺激措施的计划遭到推迟。

“就算经济持续扩张，日本央行今年也难升息，”法银巴黎证券日本首席经济分析师河野龙太郎表示。“在市场有着如此表现的情形下，其可能性就更低了。”

部分政府官员指出，市场波动可能妨碍企业调高薪资，尽管许多企业期待这波动荡只是暂时现象。

“日本企业获利处于纪录高位，薪资及劳动力市场正在改善，消费者支出正在回升。日本经济表现稳健。”日本经济再生大臣茂木敏充周二在一场记者会上表示。

但若日圆进一步上涨，目前还不确定日本当局会做出何种回应。美国总统特朗普把焦点放在与日本等国间的贸易失衡问题，让日本决策官员更为棘手，担心口头压低日圆可能会导致美日关系紧张。

日本财务大臣麻生太郎在被记者问及市场波动时，他不予置评；麻生太郎周三将会见美国副总统彭斯。

“日本主管机关会略为感觉到受到贸易关系可能紧张的箝制。只要美元/日圆高于105，则日本官员就会静默不语，但若日圆升破此一关口，那么日本官员可能开始放话，”三井住友资产管理首席宏观策略师Masayuki Kichikawa表示。(完)