综述：日本11月工业生产和零售销售好于预期 央行官员敦促降低刺激

路透东京12月28日 - 日本11月工业生产和零售销售表现均好于预期；同时央行公布的上次政策会议记录显示，委员们提出降低刺激的可能性。

资料图片：2012年3月，东京，行人经过日本央行附近的街道。REUTERS/Yuriko Nakao

周四出炉的强劲数据，以及央行危机时代政策改变的建议，正值日本这个全球第三大经济体的前景益发看俏之际。

数据显示，日本企业预测12月工业生产将进一步增长，因海外需求强键持续支持工厂活动及整体经济增长。

上周政策会议的意见摘要显示，一些央行委员敦促就升息或降低交易所上市基金(ETF)的购买展开讨论，以回应经济前景的改善。

一位委员称，如果物价和经济前景料将改善，则日本央行将需要考虑是否“将有必要调整利率水平。”

另一位委员称，日本央行应该要考察政策效果，并从“每个角度”研究ETF购买可能带来的负面影响，因股价和获利上升。

日本今年经济增长超过了一些分析师的预期，而且股市因企业获利增加而上涨，导致一些交易员质疑日本央行是否应控制其大规模货币宽松举措。

“消费者支出表现良好，受到股市上涨的支撑。日本央行的政策焦点放在利率方面，因此对购买风险资产提出质疑再自然不过了，”三菱日联摩根士丹利证券资深分析师Hiroshi Miyazaki表示。

意见摘要并未明确单个发言者的身份，尚不清楚日本央行有九名成员的委员会中是否多数持有这些观点。

央行总裁黑田东彦上周也明确表示，只要消费者通胀距离央行的2%目标依然遥远，他就不打算升息。

日本央行购买长期公债，以便把10年期公债收益率维持在零水平左右；该央行还购买上市交易基金(ETF)，将持仓量每年增加约6万亿(兆)日圆(530亿美元)。

该央行于2013年首次启动了ETF购买，当时的理由是购买非传统资产能降低风险溢价，有助于经济摆脱通缩。

此后，日本股市获得动能，今年以来上涨了20%左右。

一些交易员认为，日本央行购买ETF人为地推高了标的股票的价格，今年股市劲涨意味着购买ETF不再有正当理由。

经济产业省周四公布的数据显示，日本11月工业生产增幅高于预期，企业预计12月工业生产进一步增长，因强劲的海外需求继续支撑工厂活动和整体经济增长。

日本11月工业生产较前月增加0.6%，高于0.5%的市场预估中值。10月工业生产增加0.5%。

政府上调了对工业生产的评估，称其正在复苏。之前政府称工业生产仅呈现出复苏迹象。

日本经济产业省调查的制造商预计，12月工业生产将增加3.4%，但1月将下降4.5%。

周四公布的政府数据显示，日本11月零售销售同比增加2.2%，预估中值为增加1.2%。

日本经济已经连续第七个季度扩张，创下1994年以来最长的持续增长纪录。

“我们预计第四季GDP增长环比年率为0.7%，”巴克莱分析师在调研报告中说道。

“但我们注意到，考虑到最近的经济指标，海外需求或强于我们的预测。根据12月的经济数据，我们认为GDP增长环比年率可望达到1.5%。”(完)