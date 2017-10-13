（更正）综述：摩根大通和花旗的消费信贷损失拨备上升 获利前景因此蒙阴

（更正：第二段译文有误，改为“引燃了外界对于成本早就高企的信用卡业务未来获利能力的担忧”，非“引燃了外界对于这两家业务成本早就高企的银行未来获利能力的担忧”。）

资料图片：2012年10月，纽约证交所交易大厅内的花旗集团标识。REUTERS/Brendan McDermid

路透纽约10月12日 - 摩根大通(JPM.N)和花旗集团(C.N)周四表示，他们已为第三季的信用卡贷款损失提列出了更多资金，这加剧了外界对于消费者负债的担忧，并使其高出分析师预估的获利失色。

华尔街在债券交易低迷之际加大了信用卡贷款的规模，但坏账拨备升高，引燃了外界对于成本早就高企的信用卡业务未来获利能力的担忧，致使其这两家银行股价双双走低。债券交易曾经是许多银行的获利增长引擎。

第三季，摩根大通为信贷损失计提的拨备上升14%，该行称其中大部分都来自信用卡业务，而花旗计提的拨备较上年同期增加了15%。

这两家银行均表示，拨备增加属于信贷周期的正常现象，而不是消费者承压的迹象，但这种解释并不能打消分析师的疑虑。

“投资者对两家公司增加信用卡贷款损失拨备并不赞同，”巴克莱分析师Jason Goldberg说。

花旗股价收盘下挫3.4%，摩根大通下滑0.9%。

美国银行业者已砸下数亿美元吸引消费者使用它们的信用卡，推出消费现金返还和赠送机票等优惠措施。

分析师在花旗电话会议上提出质疑，什么时候这些优惠措施能够结束、投资者可以开始看到回报。

“总的来说，促销举措五花八门，持续时间有时达到21个月...但不要太紧张。这并不意味着我们要等21个月才能看到任何增长，”花旗财务长John Gersprach对分析师称。

花旗得益于成本节省、业务出售以及投行费用收入增加，其获利与营收均超出分析师预估。

摩根大通业绩亦优于预期，因贷款增长且利率上升，盖过债券交易下滑27%的影响。

**税改疑问有待厘清**

在过去七年中的多数时间，华尔街大银行一直在努力应付债券市场波动率偏低和监管新规；新监管规定对银行某些活动设限，并提高交易成本。银行业者希望以贷款增长来帮助抵消交易业务的下滑。

美国总统特朗普是否能够通过目前尚未获得通过的税改以及放松金融监管举措，来刺激债券交易活动并提升贷款需求，市场对此越来越不抱希望。

“如果能知道税改何时或者能否获得通过，令形势更加明朗，那么我们都会预期贷款加速增长，”Gersprach说。

花旗上季债券交易营收下滑16%，摩根大通的表现更差。

这股趋势对下周二将出炉的高盛(GS.N)财报而言，恐怕不是好兆头。比起其他华尔街同业，高盛最近在债券交易领域更不如意。

摩根大通财务长Marianne Lake在与分析师的电话会议中表示，该行第四季的市场营收或将再度下滑，因上年同期表现较为强劲。

公司高层维持对全年净利息收入、支出、 注销和贷款增长的财测不变，显示他们预期其他业务将可持续为摩根大通抵销掉资本市场的痛楚。

美国银行(BAC.N)和富国银行(WFC.N)都将于周五公布财报。

银行股股价表现互动图表 tmsnrt.rs/1mZb4h8

(完)