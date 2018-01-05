综述：朝鲜接受韩国1月9日正式会谈的提议 特朗普为撮合双方邀功

路透首尔1月5日 - 朝鲜和韩国将于下周举行两年多来的首次正式双边会谈。美国与韩国达成一致推迟联合军演几小时后，朝鲜当局接受了韩国的对话提议。

资料图片：2017年7月，板门店朝韩军事分界线韩国一侧执勤的韩美两国士兵。REUTERS/Jung Yeon-Je

韩国统一部称，0116 GMT朝鲜发来传真，同意1月9日举行会谈。朝韩双方上一次举行正式会谈还是在2015年12月。

韩国统一部发言人白泰铉在例行记者会上称，会谈将在韩朝边界板门店举行，双方官员料将讨论平昌奥运会及改善双边关系相关事宜。

白泰铉称，朝鲜要求以交换书面文件的方式就会谈的具体事宜进行深入磋商。出席会谈的双方官员尚待确定。

白泰铉还表示，韩方坚持继续推动朝鲜去核化的立场不变，韩方在与美国及盟友保持密切沟通的同时，还会继续与朝方保持联络。

金正恩在新年演说中抛出朝韩对话，并呼吁降低朝鲜半岛紧张情势，且提到朝鲜参加韩国平昌冬奥会的可能性。

不过金正恩不改对核武议题的态度，表示朝鲜将大规模生产核导弹做为军事部署之用，并再度警告称如果朝鲜受到威胁，他将发动核打击。

美国总统特朗普与韩国总统文在寅周四晚宣布，将把通常在春季举行的年度大型军演，推迟到2月的冬奥会之后举行。

根据韩国总统府表示，特朗普称朝韩会谈的提议是“好事”，并将派遣一个包括特朗普家庭成员在内的高阶代表团出席韩国平昌冬奥会。

特朗普在稍早的推文中对于对话表示赞许，尽管他在本周再度出言抨击朝鲜领导人金正恩。

“如果我不是如此坚定而强大，没有意愿向朝鲜展现我们所有的‘威力’的话，谁会相信如今朝鲜与韩国能进行会谈与对话，”特朗普在推文中表示。

在过去一年中，朝鲜多次实施导弹及核试验，特朗普和金正恩也是口头交锋不断，让全世界都提心吊胆。

美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)本周稍早表示，美国政府接到报告称，朝鲜可能正准备再次发射导弹。

韩国国防部周四称，尚未有任何证据表明朝鲜即将发射导弹，不过朝鲜有可能在任何时候进行导弹试射。

追踪朝鲜动向的网站38 North的分析师称，平壤可能正准备在平安北道西海卫星发射基地测试火箭发动机。

该网站称，12月25日以来拍摄的商业卫星图像显示，装在轨道上的掩体已经被从发射架上移走，说明近期内可能会进行发动机测试。

分析师称，尽管最近的媒体报导称，朝鲜可能很快进行新的火箭发射，但卫星图像中并未显示出为此类发射做准备的迹象。(完)