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焦点：油企仍不急于寻找新资源 勘探支出预计连续第五年下滑
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January 4, 2018 / 7:20 AM / 更新于 a day ago

焦点：油企仍不急于寻找新资源 勘探支出预计连续第五年下滑

2 分钟阅读

路透伦敦1月4日 - 尽管油价年初创下四年来最强开局，但全球大型油企对于是否加速寻找新资源比较犹豫，因为遵守资本纪律的决心战胜了发掘宝藏的冀望。

资料图片：五大石油巨头公司标识的拼接图。REUTERS

根据咨询公司Wood Mackenzie(WoodMac)的数据，尽管多年控制投资之后补充储量的紧迫性日益升高，但埃克森美孚(Exxon Mobil) (XOM.N)、皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)、道达尔(Total)(TOTF.PA)及其同业2018年将连续第五年削减石油与天然气勘探开支。

全球油气勘探支出与预估：reut.rs/2ClV8NR

根据WoodMac的数据，2018年全球勘探投资将为370亿美元，比去年下降7%，比2014年峰值减少超过60%。勘探投资对于增加产量，以及抵消现有油气田的自然衰退至关重要。

对于那些大型油企来说，今年的勘探支出将合计下降4%左右，约相当于油气生产投资的十分之一。

“这可能成为新常态，每六或七美元中就有一块钱要花在开采的时代已经一去不复返，”WoodMac在报告中表示。

不过根据WoodMac分析师Andrew Latham，这样的下滑掩盖了钻油活动的温和增长，钻机费用下降，加上各个页岩油盆地致力良好规划的方式，让企业资金能发挥更大的作用。

“投资将逐年下降，但钻油活动将维持在持平至小幅增加的程度，”他接受路透专访时表示。

2014年油价崩跌，导致行业的支出大幅紧缩，但随着储备逐渐减少，企业仍需增加资源的来源。

随着原油价格和获利回升，石油储备将会增加。目前油价超过每桶65美元，为2015年中以来最高。

过去10年中勘探成功率从40%降至35%，凸显了并购作为又一可选方式以增加资源的重要性，尽管并购通常价格不菲。

    RBC Capital Markets分析师称，“勘探支出将维持较低，...暗示有必要进行更多并购”活动。

    2017年在并购方面支出逾300亿美元后，主要石油巨头料将在已经运营的地区加强收购，尽管“上游并购窗口正开始关闭，”RBC称，暗指资产估值上升和要变卖资产度日的卖家越来越少。

    WoodMac的Latham认为，相比于规模较小的同业，石油巨头们的财务实力更强，因而会再度唱主角。

    他补充说，预计勘探工作将集中于墨西哥、巴西和圭亚那等国附近的深海盆地。这些地方近几年发现了一些巨大油藏，使人更加相信也许会发现更大的储藏。

    根据WoodMac，最受关注的勘探工作包括BP(BP.L)和Kosmos Energy(KOS.N)在塞内加尔、道达尔和巴西国家石油公司(Petrobras)在巴西、埃克森在圭亚那、道达尔和墨西哥石油(PEMEX)在墨西哥、以及埃尼集团(Eni)在塞浦路斯。

    去年10月在巴西首次面向外国公司的深海油田区块招标中，石油巨头们展开激烈竞争，表明对石油勘探的兴趣越来越大。最后的中标结果显示，半数区块为荷兰皇家壳牌石油中得。(完)

    编译 张涛/陈宗琦/于春红/郑茵 审校 张若琪/高琦/孙茉莉/艾茂林

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