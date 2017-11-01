焦点：10月OPEC石油产量下降 因伊拉克出口减少且其他产国继续减产

路透伦敦10月31日 - 路透调查显示，10月石油输出国组织(OPEC)日产量下降8万桶，因伊拉克出口减少，且其他产油国继续履行减产协议。

2017年5月24日，奥地利维也纳，石油输出国组织(OPEC)总部外的组织标识。REUTERS/Leonhard Foeger

调查显示，OPEC成员国减产履约率从9月的86%升至92%，最大出口国沙特产出继续低于目标水准，委内瑞拉产出也进一步下降。

伊拉克产出下降也帮助支持了油价。布兰特原油价格周五升穿每桶60美元，为2015年以来首见；沙特认为这一价格是合理水准。

OPEC国家日减产约120万桶的计划要执行到明年3月，俄罗斯等非OPEC产油国亦参加减产协议实施减产。

产油国11月30日开会时，料将把减产协议进一步延长至2018年更晚的时候。

“鉴于沙特和俄罗斯的领导人都赞成延长减产协议，下个月的OPEC会议影响将很小，”石油经纪商PVM的Stephen Brennock说。

“除非OPEC宣布幅度更大的减产，或者出台关于减产豁免成员国利比亚和尼日利亚的规定。”

10月减产幅度最大的是伊拉克的12万桶/日。10月中旬伊拉克政府军重新夺回2014年起由库尔德人掌控的油田时，伊拉克北部原油产出和出口下降。

伊拉克南部原油出口在10月前三周也下降，但在最后一周上升，显示伊拉克计划抵消北部出口的减少。伊拉克大部分原油出口来自南部。

根据路透调查，出口下降意味着伊拉克的减产执行率达到迄今最高。与沙特等OPEC成员国相比，伊拉克的减产幅度仅为其承诺减产的一小部分。

调查显示，委内瑞拉的石油产量进一步减少，更加低于其OPEC配额。出口和炼厂活动在10月均下降。

行业消息人士称，由于油田按计划进行维护，阿尔及利亚产量下滑。

调查显示，尼日利亚和利比亚的总产量10月持平。这两个国家未参与减产，他们的额外产量帮助OPEC石油产量在7月达到年内高位。

10月尼日利亚的产量下降7万桶/日。伯尼轻质原油(Bonny Light)出口在10月部分时间遭遇不可抗力，交易商称包括夸伊博原油(Qua Iboe)和费卡多斯原油(Forcados)在内的其他一些品级原油的装船面临延迟。

相比，利比亚10月石油产量增加7万桶/日，得益于该国最大的Sharara油田产出更加稳定。利比亚产量依然不稳定，平均而言低于今年早些时候。

其他增产的国家中，增幅最大的是安哥拉，该国10月出口料将创下13个月高点。

据调查报告中的消息人士称，最大出口国沙特阿拉伯供应量增加3万桶/日，因出口增加，且国内发电厂的原油使用量出现季节性下滑。

OPEC去年宣布产量目标为3,250万桶/日，系根据利比亚及尼日利亚较低的产量数据而定。产量目标涉及的国家包括印尼，但未纳入赤道几内亚；前者此后即脱离OPEC，而后者为最新加入OPEC的成员国。

根据调查，10月平均产量为3,265万桶/日，较扣除印尼且未包括赤道几内亚后的目标高约90万桶/日。

在计入赤道几内亚的数据后，10月产量总计达3,278万桶/日，较9月减少8万桶/日。

路透调查系根据外部消息来源所提供的出货数据、汤森路透流动数据，以及油企、OPEC和咨询公司消息人士所提供的资料所编制。(完)