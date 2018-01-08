焦点：OPEC不会对短暂的小规模石油供应干扰做出回应--消息

路透迪拜1月8日 - 一位来自主要中东产国油的高层消息人士表示，石油输出国组织(OPEC)正在监控伊朗的动荡局面以及委内瑞拉的经济危机，但除非这些国家的生产受到重大且持续的干扰，否则OPEC不会增产。

资料图片：2016年5月，奥地利维也纳，石油输出国组织(OPEC)总部的该组织标识。REUTERS/Heinz-Peter Bader

委内瑞拉经济危机已重创该国石油生产，目前产量处于将近30年低位，但伊朗的产量尚未受到这波反政府抗议活动的冲击。

但交易商表示，伊朗的政治紧张情势已推升油价。伊朗是OPEC第三大产国油。

布兰特原油期货上扬0.16美元，或0.2%，收报每桶67.78美元。受伊朗紧张情势影响，布兰特原油上周触及2015年5月以来高位68.27美元。

沙特消息人士曾表示，沙特希望油价站上每桶60美元，以期在今年稍晚国有油企--沙特阿美首次公开发行(IPO)前拉抬其估值，且降低国家预算赤字。

“尽管(伊朗或委内瑞拉)出现供应干扰的问题...OPEC将不会增加产量，”该名OPEC资深人士表示。

“OPEC的政策是将库存压低至正常水平，且将坚持下去，除非供应中断约莫100万桶/日的情况持续超过一个月，导致对消费者的原油供应短缺。”

这位OPEC资深消息人士还称，油市正在恢复平衡，但目前为止全球石油库存依然高于五年平均水平，还需要很长时间来吸收过剩石油。

“限产行动的任何调整都必须由市场基本面的变化驱动，而不仅仅是由于短期内出现的有关OPEC将调整产量上限的揣测，”他说。

伊朗在12月末开始出现的抗议活动，没有立即对石油生产构成威胁，但引发有关美国总统特朗普可能再度对伊朗石油实施制裁的担忧，而制裁可能会干扰石油出口。

这位OPEC资深消息人士表示，虽然美国可能对伊朗石油实施进一步制裁，但制裁需要一段时日才能影响石油供应，因此其带来的冲击很难估计。(完)