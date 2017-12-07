综述：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 中东问题上选边站惹恼敌友

路透华盛顿/耶路撒冷12月6日 - 美国总统特朗普周三转变美国数十年来的政策立场，承认耶路撒冷为以色列首都，实际上是在中东最棘手的问题上选边站，这让美国的盟友和敌人都感到不悦。

2017年12月6日，美国华盛顿，美国总统特朗普手举其签署的公告，其中宣布美国承认耶路撒冷为以色列首都。REUTERS/Kevin Lamarque

特朗普宣布将开始执行美国驻以色列使馆从特拉维夫迁至耶路撒冷的计划。此举预计将花费数年时间，他的前任们都避免这样做，以免加剧紧张局势。

耶路撒冷的地位问题是以色列和巴勒斯坦达成和平协议的最大阻碍之一。

以色列总理内塔尼亚胡称赞特朗普的决定是一个“历史性的里程碑事件”，但英国和法国等美国在西方的其它亲密盟友则持批评态度。

巴勒斯坦指责美国已不再发挥其支持和平进程的作用。

国际社会不承认以色列对耶路撒冷拥有主权，认为应当通过谈判来解决耶路撒冷的地位问题。没有其他国家在耶路撒冷设有使馆。

特朗普的决定履行了一项竞选承诺，且会让共和党保守派和福音派感到满意。福音派在特朗普的国内支持者中占相当大的比例。

“我已决定现在是正式承认耶路撒冷是以色列首都的时候了，”特朗普在白宫的讲话中称。“虽然前任总统们曾将此作为竞选的重大承诺，但他们没有兑现。如今，我正在兑现。”

特朗普的决定可能令这个已然受叙利亚、伊拉克和也门冲突困扰的地区动荡加剧。

在约旦首都安曼，巴勒斯坦难民聚集区爆发了抗议活动。此外，数百名示威者聚集在美国驻伊斯坦布尔领事馆外抗议。

巴勒斯坦总统阿巴斯(Mahmoud Abbas)周三表示，耶路撒冷是“巴勒斯坦永恒的首都”。阿巴斯称，特朗普的决定表明，美国已经不再发挥其支持和平进程的作用。约旦表示，特朗普的决定“没有法律效力”。

罗马天主教教宗方济各(Pope Francis)呼吁各方尊重耶路撒冷现状，称新的紧张局势可能进一步激化全球冲突。中国和俄罗斯担心此举可能会加剧中东的敌对状态。

英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)表示：“在就最终地位达成协议前，我们不认同美国将大使馆搬迁至耶路撒冷并承认耶路撒冷为以色列首都的决定。我们认为这无助于该地区的和平前景。英国驻以色列大使馆现设在特拉维夫，我们没有搬迁计划。”

法国总统马克龙称，特朗普的决定“令人遗憾”。联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)表示，耶路撒冷是两国解决方案中以色列和巴勒斯坦的首都，“除了两国解决方案，别无选择。没有第二套方案。”

特朗普称他这个举动并非有意偏袒以色列，任何关于耶路撒冷未来的决定都需要各方谈判。

为了缓和他这一决定对巴勒斯坦造成的冲击，特朗普坚称，他不是在对“任何最终地位问题，包括以色列在耶路撒冷主权的具体边界、抑或解决有争议的边界”表明立场。

整个中东地区的阿拉伯人及回教徒均遣责美国承认耶路撒冷为以色列首都，形同在此动荡区域煽风点火；巴勒斯坦则指称，美国正在放弃其作为和平调停者的领导地位。

欧盟及联合国亦同声警告特朗普将美国大使馆迁至耶路撒冷的决定，及其可能对以巴和平进程带来的负面效应。

外交人员周三表示，联合国安理会将于周五开会讨论美国这项决定。

以巴两国其他主要争议点包括巴勒斯坦难民的命运，以及犹太人在占领区的定居点。特朗普并未提到犹太人定居点的问题。

特朗普表示，若以巴两国希望达成解决方案的话，他仍承诺将致力于此。他呼吁该区域冷静看待他所释出的讯息。

“对于这项宣布，肯定会有不同的意见及反对的声音，但我们有信心随着我们致力化解分歧，终将到达彼此更能理解及合作的地步，”特朗普称。(完)