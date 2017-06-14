焦点：脱欧谈判日益临近 特雷莎·梅接近与北爱DUP达成“勤王”协议

路透伦敦/巴黎6月13日 - 英国首相特雷莎·梅周二接近与北爱尔兰民主联盟党(DUP)达成协议以挽救其首相职位，同时证实英国脱欧谈判将于下周开始。当前，越来越强烈的呼声要求她在脱欧谈判中软化态度。

保守党在搞砸了的提前选举中失去议会绝对多数席位，特雷莎·梅的影响力也被大大削弱，她的脱欧策略已经成为自己党内公开争论的话题，不少人呼吁她采取对商界更加友好的立场。

如果进行二次选举，英国可能陷入去年6月公投决定脱欧以来最严重的政治动荡，为避免这样的情况发生，特雷莎·梅正在逐步接近获得DUP的支持。

她与DUP党魁福斯特(Arlene Foster)举行了会谈。DUP在新议会拥有10个席次，或可支持特雷莎·梅的保守党少数政府。

“我们与民主联盟党目前的谈判富有成果，我们所做的与谈判有关的事情就是，确保在他们的支持下可实现英国政府的稳定，我认为稳定是当前所必需的，”特雷莎·梅在巴黎与法国总统马克龙会晤后召开记者会称。

福斯特早些时候称会谈进展顺利：“我们希望很快能圆满结束这项工作。”

尽管面临国内的政治不确定性，但特雷莎·梅明确表示，英国退欧谈判会如期开始。

“我对马克龙总统确认，英国退欧谈判的时间表没有改变，将会在下周开始，”特雷莎·梅同马克龙会晤后说道。马克龙将是英国退欧谈判的关键人物之一。

“我认为英国民众有一致的态度。投票决定退出欧盟是一致的态度，他们的政府正在为之努力，并将获得成功。”

英国工党党魁柯尔宾称，由于上周四的大选没有产生明确的赢家，英国可能在今年或2018年初再次举行大选。

**动荡风险**

BBC报导，预计周三与DUP签署协议。这将使特雷莎·梅在议会的立法议程可获足够多的投票支持，尽管其绝对多数优势较小。

但与DUP达成协议也可能增加亲英的统一派影响力，从而可能造成北爱尔兰的动荡。

虽然DUP属于明确的疑欧派，但他们也不希望见到硬脱欧的一些实际后果，包括可能失去与爱尔兰共和国之间畅行无阻的“无摩擦边界”。协商将涉及把对北爱尔兰的潜在冲击降到最低。

**退欧内战？**

特雷莎·梅承诺下周开始退欧谈判，但对硬脱欧持反对立场的人将把她的艰难处境作为反击其策略的机会。

英国脱欧事务大臣戴维斯坚持脱欧路线没有变化，但特雷莎·梅周一在与国会议员开会时承认，需就退欧达成更广泛的一致，并明确表示她将在这一问题上听取党内的各种观点。

苏格兰保守党领袖Ruth Davidson称，政府应把经济增长作为退欧策略的核心，表明她提倡与欧盟保持较密切的贸易关系，或“软脱欧”。(完)