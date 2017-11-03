综述：特朗普出访亚洲之际 美国战略轰炸机在韩国进行演习

路透首尔/华盛顿11月3日 - 美国空军称，两架美国B-1B战略轰炸机周四在韩国进行演习。数日后美国总统特朗普将在半岛局势紧张之际访问韩国。

第三方提供的图片：2017年10月10日，美国空军B-1B轰炸机从关岛的空军基地起飞，加入韩国和日本战机在日本海附近的演习活动。空军下士Jacob Skovo-Lane/U.S. Air Force/Handout via REUTERS

朝鲜中央通讯社周五首先报导了演习的消息，称韩国和日本的战斗机也参加了此次“发动突然核打击的演练”。

朝鲜中央通讯社称，“事实清楚地表明，加剧朝鲜半岛紧张局势并寻求发动核战争的正是美帝国主义匪帮。”

特朗普将于周日抵达亚洲，开启他作为总统的首次亚洲之旅，他的首站是日本，还将先后访问韩国、中国、越南和菲律宾。

朝鲜一系列导弹试射，以及第六次、也是规模最大的一次核试验，成为了特朗普担任美国总统以来面临的最为严峻的国际挑战。

美国官员表示，特朗普此行的目标将是寻求更广泛的国际支持，剥夺朝鲜的资源，以此为手段逼迫朝鲜放弃核武器。

“总统承认(在朝鲜问题上)我们快没时间了，并将要求各国采取更多行动，”美国国家安全顾问麦克马斯特在简报会上对记者表示。

麦克马斯特称，特朗普促使朝鲜放弃核武计划的行动刚刚开始。

“我觉得至少几个月内我们要有点耐心，看看我们和其他人还能做什么，包括中国，”麦克马斯特称。“我觉得现在我们不需要重新评估战略。我们要给它几个月时间...再看我们需要怎样调整。”

中国的环球时报周五在一篇社评中指出，围绕朝核问题，谁都不该为难中国。

“这么复杂、让各方都伤透了脑筋的朝核问题，注定不会以简单的、某一方全赢的方式得到解决。接受某些自己的不痛快、不尽意，恐怕是各方都需要去面对的。中国的角色最难，但是中国角色的存在和发挥作用又是和平解决朝核危机的真正希望。谁都不该以极限的方式为难中国。”

**展示武力**

特朗普亚洲行之前的演习有具核能力的美国轰炸机参与，是美国及其盟友最新的武力展示。

美国空军发言人Victoria Hight上尉称，轰炸机通过韩国领空并飞越韩国中部的皮尔森靶场(Pilsung Range)。

空军表示，日本和韩国战机与美国轰炸机执行了一系列任务，但并未投弹。

演习之际，亚太地区有三个美国航母编队。

美国官员本周稍早表示，可能会决定让三艘航母在特朗普访问亚洲期间进行联合演习。

“美国帝国主义者在为阻止朝鲜的迅猛发展做最后的努力，他们接连部署核战略资产，但朝鲜军民从不会被这种行动吓倒，”朝鲜中央通讯社报导。

“美帝战争贩子不应鲁莽行事。”(完)