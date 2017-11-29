综述：美国消费者信心接近17年高点 然商品贸易逆差扩大

路透华盛顿11月28日 - 美国11月消费者信心窜升至将近17年高点，受强劲的就业市场推动，同时9月房价也大幅上涨，这些应该会支持消费者支出并刺激经济成长。

资料图片：2014年6月，美国阿肯色州Bentonville，一家沃尔玛的店员在整理服装货架。REUTERS/Rick Wilking

不过，周二公布的其它数据显示，10月商品贸易逆差初值大幅上升，且趸售库存下降，令近期经济成长前景受到影响。商品贸易逆差扩大以及库存投资疲弱，促使经济分析师大幅调降对第四季度国内生产总值(GDP)的预估。

“如果这份消费者信心数据是可信的，那么经济形势真的已经颇为良好了，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey) 说。

世界大型企业研究会(世企研/Conference Board)周二公布，美国11月消费者信心指数上升3.3点至129.5，距离2000年11月触及的高点132.6不远。信心指数如此强劲，主要是因为家庭对就业市场看法乐观。

该调查中所谓的劳动力市场差值(labor market differential)指标为逾16年来最高。该指标与劳工部就业报告中的失业率密切相关，且符合就业市场闲置劳动力不断减少的趋势。

劳动力市场接近充分就业，失业率在17年低点4.1%。11月预计未来数月就业岗位增长的消费者占比从10月的18.7%升至22.6%。

预计就业岗位减少的消费者占比从10月的11.6%降至11%。更多消费者称，他们计划未来六个月购买房产和大型家电。

对特朗普及国会共和党同僚将推进大幅削减公司税计划的预期，带动股市上涨，这也支撑消费者信心。国会共和党已公布一揽子减税计划，包括将企业税率从35%调降至20%。

**消费者心态乐观**

分析师称，消费者心态乐观，加上就业市场收紧，是美联储下月升息的有力理由，尽管对通胀持续偏低感到担忧。美联储今年已升息两次。

美元指数上涨，美债价格基本持平，美股上扬，标普500指数和道琼工业指数触及纪录高位。

周二的另一份报告显示，标普/Case Shiller 20个大都会地区房价指数较上年同期上涨6.2%，8月为上涨5.8%。

待售房屋不足同时需求强劲的情况推高房价。尽管房价上涨令房主净值上升，但房产长期不足限制房屋销售。消费者信心和房价同时上升对消费支出是个好兆头。

“信心并非衡量消费者支出的完美指标，但信心达到近20年最高水平肯定有所助益。”BMO Capital Markets资深分析师Jennifer Lee说。

在另一份报告中，商务部称，美国10月商品贸易逆差扩大6.5%至683亿美元，因工业供应、消费和其他商品的进口增加；出口则减1.0%，因食品、汽车、资本财和消费品出口下降。

商务部还公布，10月趸售(批发)库存下降0.4%；9月为小幅增加0.1%。而零售库存继9月下降0.9%后，10月小降0.1%。

“按对第四季初的追踪中，我们认为贸易和库存可能对这季的增长造成较大的拖累。”摩根大通经济分析师Daniel Silver称。

预测机构Macroeconomic Advisers将对第四季GDP环比年率增幅的预估下调0.4个百分点至2.5%。巴克莱则将GDP增幅预测由2.8%调降为2.3%。

第三季经济增长3.0%，其中贸易的贡献为0.4个百分点，库存投资则贡献0.73个百分点。

消费者信心互动图：tmsnrt.rs/1qUmtAm

(完)