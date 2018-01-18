综述：美国12月工业生产增长超出预期 受惠于矿业和取暖需求

路透华盛顿1月17日 - 美国12月工业生产增幅超出预期，因月底时反常的寒冷天气提振了取暖需求，但制造业产出几无成长，显示工业行业的成长温和。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三公布公共事业需求强劲，提振了第四季消费者支出将加速的预期，促使一些分析师调高对第四季经济增长的预估。

“这与经济稳健的情况相一致，”满地可银行资本市场资深分析师Jennifer Lee表示。

美联储表示，上个月工业生产成长0.9%，亦受到矿业产量劲增的扶助，11月则为下滑0.1%。

路透对分析师所做调查预估12月工业生产将增长0.4%。第四季年增率高达8.2%，创2010年第二季以来最大增幅。

2017年全年工业生产增长1.8%，为2014年以来最大增幅。此外美联储在经济褐皮书当中指出，去年11月末至年底期间经济持续扩张。

美联储表示，多数地区对2018年展望依然乐观。

这些报告被视为支持美联储3月加息的因素之一。美债价格下跌，对利率颇为敏感的两年债收益率攀抵九年高位。美元兑一篮子货币短暂上扬后，即回吐涨幅。华尔街股市则走高。

**制造业温和增长**

占工业生产超过70%的制造业产出12月仅增长0.1%。但修正后的10月和11月数据显示，制造业产出分别增长1.5%和0.3%，前值为1.4%和0.2%。

上个月制造业产出受基本金属生产下滑1.5%的拖累。汽车及零件生产增长2.0%。

制造业产出第四季增长7.0%，为2010年第二季以来最大增幅。2017年增长1.3%，为2012年以来最大增幅。

工业生产受到全球经济增强，以及最近美元疲软的支撑。美元疲软有助于提高美国出口相对于其主要贸易伙伴的竞争力。

美国上月通过1.5万亿美元的减税法案可能也带来提振。本月初进行的一项调查显示，12月工厂活动加速，一项新订单指标创下2004年1月以来最佳表现。

“基本面情况正面，税改、国内外需求强劲、美元走软、能源价格上涨，以及库存有所降低转化成2018年工业活动的稳健前景，”Oxford Economics首席美国经济分析师Gregory Daco称。

12月矿业生产增长1.6%，石油及天然气井钻探反弹。12月公用事业生产加速5.6%，11月为下滑3.1%。

12月底时全美许多地方都垄罩在严寒天气中，对于水电等公用事业的需求大增，为强劲的12月零售销售数据再添一笔，从而支持了第四季消费者支出将加速的预期。

预测机构Macroeconomic Advisers将其第四季国内生产总值(GDP)环比年率增长预估上修0.1个百分点为增长2.8%。巴克莱也将其GDP增长率预估值从3.0%上调为3.1%。

第三季消费者支出环比年率为增长2.2%。消费者支出在美国经济活动中占了逾三分之二。7-9月季度经济增长率为3.2%。

12月工业生产劲增也助推产能利用率上升至77.9%，达到2015年2月以来最高水准；11月产能利用率为77.2%。

产能利用率比长期历史均值低了两个百分点。美联储官员通常颇关注产能利用情形，藉其来观察经济闲置状况，以及经济在显现通货膨胀倾向之前还有多少增长空间。

图表：美国工业生产及产能利用率tmsnrt.rs/2h89j2C

(完)