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综述：美国12月非农就业岗位料稳健增长 薪资小幅上升
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January 5, 2018 / 5:16 AM / a day ago

综述：美国12月非农就业岗位料稳健增长 薪资小幅上升

2 分钟阅读

路透华盛顿1月5日 - 鉴于对经济的信心增强，美国雇主12月可能保持住轻快的雇聘步伐，同时增加工人薪资。这可能为美国联邦储备委员会(美联储/FED)3月升息铺平道路。

资料图片：2017年10月，美国丹佛，科罗拉多医院协会举办一场招聘会，求职者在倾听相关讲解。REUTERS/Rick Wilking

路透对分析师的调查显示，美国12月非农就业岗位料增加19万个；11月为增加22.8万个。预测的增速虽然放缓，但仍高于过去三个月的平均月增幅17万个。

美国一些地区恶劣的天气，可能是12月就业增长放缓的部分原因。

2017年全年，美国经济料创造了大约200万个就业岗位，略低于2016年的220万个。劳工部定于周五1330 GMT公布备受关注的就业报告。

由于美国先前遭飓风侵袭，造成基础设施和房屋毁损，德州及佛州一些劳工暂时迁移至他处，使9月就业数据大受影响。但10月及11月非农就业岗位均大幅增长。若12月的就业报告亦有强劲表现，将为楼市、消费者支出和制造业数据暗示的乐观经济评估再添上一笔。

“美联储官员持续寻找美国经济依然处于扩张路径的迹象，12月就业报告应可进一步支持这样的观点。”Wells Fargo Securities高级经济分析师Sam Bullard指出。“我们认为，美联储3月能够升息。”

若就业岗位增幅符合预期，或使外界升高对1.5万亿美元减税方案的批评。由共和党控制的美国国会去年12月通过了这套税改方案，并于年底前由总统特朗普签署为法律。

包括将企业税率由35%调降至21%的财政刺激生效之际，美国经济也正以高能运转。有人担心经济可能过热。

“随着减税的实施，短期内国内生产总值(GDP)将强劲增长，但之后(减税带来)的财政压力，使经济可能有较大的风险出现衰退。”Moody’s Analytics高级经济分析师Ryan Sweet说。

**就业增长料放缓**

分析师预估，随着劳动市场达到充分就业，今年就业增长料将放缓。充分就业料将使雇主面临争夺人力的竞争，从而提振薪资增幅。美国经济平均每月需要创造7.5-10万个就业岗位，才赶得上劳动年龄人口的增速。

12月平均时薪料为成长0.3%，上月增长0.2%。不过受基期效应影响，时薪的年增幅料维持在2.5%。分析师乐观认为，时薪年增幅年底前将升破3.0%。

失业率则预估将维持于4.1%的17年低位不变。12月就业报告公布的同时，劳工部也将对过去五年经季节调整的家庭调查数据进行年度修正。

    失业率数据来自这份家庭调查，因此这一系列数据可能修正。自去年1月以来，失业率已下降了0.7个百分点。

    分析师认为失业率到年底可能降至3.5%。这可能带动薪资增长加速，转而促使通胀以远快于目前预期的速度上升。

    据分析师称，这将迫使美联储今年升息四次，而不是此前预计的三次。美联储2017年升息了三次。

    “如果失业率下降且薪资加快增长(这种情况是可能的)，美联储则将开始担心薪资通胀问题，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff称。

    12月就业可能普遍增长，与之前两个月形势一样。建筑业薪资或将进一步增加，反映近期住宅建设的强劲增长。

    12月制造业就业料将再度稳步增长，热闹的假期购物季可能将在12月提振零售业薪资。

    梅西百货(M.N)上月表示，将增聘7,000名临时工，以满足假期购物季的旺盛需求。(完)

    编译 王兴亚/张若琪/陈宗琦/于春红; 审校 王丽鑫/杜明霞/蔡美珍/许娜

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