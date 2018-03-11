综述：经济是否过热？ 就业报告公布后美联储决策者仍莫衷一是

路透3月9日 - 周五公布的一份政府报告显示，虽然美国非农就业岗位在2月增幅远超预期，但薪资上涨的压力依然不大。随后一位美国联邦储备委员会(美联储/FED)高层官员主张暂停升息，另一位则讽刺联储有关最大就业的观点，还有一位暗示可能支持加快升息。

资料图片：2015年9月，美国华盛顿，美联储总部大楼。REUTERS/Kevin Lamarque

美联储还有不到两周就将召开政策会议，这些迥然不同的观点凸显了会议面临的主要不确定性：3月升息已成定局，但投资者是否应该仍旧预测今年稍晚会再升息两次，还是说美联储决策者会暗示需要增加升息次数，以缓和减税、政府支出和海外经济强劲所带来的提振？

美联储将在3月20-21日会议结束时公布最新经济预估，主席鲍威尔也将主持他上任以来的首次记者会。他上周曾表示，他对于经济的看法已经增强。

波士顿联储总裁罗森格伦呼吁”定期逐步”加息，以避免经济大起大落，因为失业率下降加大了通胀和薪资的上升压力。他这番讲话是在周五数据公布前预先准备的，但在数据公布数小时后才发表。

罗森格伦表示，升息可能需要比多数联储决策者12月时预估的三次”更快一点”。他的意见与纽约联邦储备银行总裁杜德利等几位同僚的观点一致。

芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯周五表示，”强劲的”就业报告以及人们重返劳动力大军的“好消息”，并不能解除他对于低通胀的焦虑。

“我个人倾向于多等一些时间”再升息，他在接受CNBC采访时表示，他希望至少等到3月通胀数据出炉后再进一步升息。

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利(Neel Kashkari)更进一步，取笑他的许多同僚对于美国经济已达到联储”最大”就业目标的判断。他在去年12月美联储升息时和埃文斯一样投了反对票。

“我们目前处于比最大还要大的就业水平，”卡什卡利在推特上挖苦说。他在第二篇推文中对自己的讽刺进行了解释，“我们总说达到最大就业状态，然后又有这么多人选择工作。这说明之前实际上并没有到达最大就业。”(完)