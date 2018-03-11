综述：美国2月非农就业岗位激增31.3万个 但薪资增长放缓

路透华盛顿3月9日 - 美国经济2月份创造出的就业岗位为逾一年半以来最多，但薪资增长放缓暗示今年通胀率仅会逐步上升。

资料图片：2016年1月，美国华盛顿，参与招聘会的求职者奔向招聘方。REUTERS/Gary Cameron

美国劳工部周五公布，上月美国新增非农就业岗位31.3万个，其中建筑业岗位增幅为2007年以来最大。

这样的增幅创2016年7月以来之最，相当于追赶适龄劳动力人口增长所需新增岗位的大约三倍。12月和1月数据亦被上修，较前值共计多出5.4万个岗位。

劳动力市场正受益于国内需求强劲、全球经济成长改善、特朗普政府推出1.5万亿美元减税计划后美国企业信心满满。减税政策已于1月生效。

就业岗位呈爆炸性增长，强化了美国联邦储备委员会(美联储/FED) 将在3月20-21日政策会议上升息的预期。但薪资增长缓慢，在讨论联储是否将今年预计的升息次数由三次增加至四次时，分析师之间出现分歧。

“虽然就业增长无疑表明经济强势，但薪资增长依然疲弱，足以令美联储维持循序渐进的货币政策正常化过程。股市也是据此做出反应，”意大利裕信银行(UniCredit)驻纽约首席美国经济分析师Harm Bandholz说。

2月平均时薪微增0.04美元或0.1%，至26.75美元，较1月增幅0.3%放缓。平均时薪较上年同期的增幅也由1月的2.8%放缓至2.6%。

2月失业率连续第五个月持平于17年低点4.1%，就业市场显现信心迹象，有80.6万人进入劳动力市场。每周平均工时在1月跌至34.4小时后，2月反弹至34.5小时。

对于美联储上调利率预测的揣测升温，因美联储主席鲍威尔上周对议员表示，”我个人对经济前景的看法自12月以来已经增强。”

虽然鲍威尔认为没有迹象显示经济过热，但他也补充称不希望后知后觉，落后于形势。

一些经济分析师预测美联储今年升息四次，称薪资增长实际上强于平均时薪所反映的情况，后者按月来看较为波动。生产和非管理岗位员工的平均时薪在2月上涨0.3%，经济分析师认为这是更好的衡量指标。

路透调查中受访经济分析师原本预测，上月新增就业岗位料为20万个，失业率降至4.0%，平均时薪增幅为0.2%。

美股因薪资数据乏善可陈而上扬，纳斯达克指数.IXIC触及纪录高位。

美国公债收益率(殖利率)上升，因投资者聚焦于坚稳的就业岗位数字。美元指数.DXY下滑。

**建筑业表现亮眼**

尽管消费支出、房屋销售和工业生产疲软，且1月贸易逆差扩大，促使经济分析师调低第一季度经济成长预估，但就业报告暗示经济依然保持强势。

预计第一季国内生产总值(GDP)环比年率料为成长2%左右。第四季GDP修正值显示经济成长环比年率为2.5%，但12月建筑支出、工厂订单以及趸售(批发)库存数据修正值暗示，第四季度的成长环比年率终值可能上修至3.0%。

减税以及计划中的政府支出增加尚未完全显现出作用，热络的就业市场可能使得对于经济过热的担忧加重。

“经济就是过强了，”纽约三菱东京日联银行首席金融经济学家鲁普基(Chris Rupkey)说。“无论如何联储也没有理由在目前的景气周期阶段保持刺激性货币政策。”

经济分析师预测今年失业率会降至3.5%。2月劳动参与率上升0.3个百分点至五个月高点63.0%，该指标系指处于工作年龄的美国人当中有工作或正在找工作的人所占比例。

另一个反映美国就业市场健康程度的指标是指适龄劳动者当中有工作的人所占比例，这一指标由1月的60.1%升至60.4%。

建筑业的就业情况最好，新增6.1万个岗位，为2007年3月以来最多。2月天气反常温和，可能有助于建筑工地的雇佣。

制造业岗位增长3.1万个，为连续第七个月上升。零售行业岗位跳涨5.03万个，为2016年2月以来最大增幅。

上月政府部门岗位增加2.6万个，其中地方政府教师岗位占了很大一部分。专业和企业服务、度假休闲和酒店住宿、以及健康医疗和社会救助岗位也录得增长。

上月金融业岗位增加2.8万个，为2005年10月以来最大。(完)