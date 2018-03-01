焦点：美联储主席鲍威尔国会首秀 是鹰派还是鸽派让市场摸不清

路透华盛顿2月28日 - 当鲍威尔作为美国联邦储备委员会(美联储/FED)主席的首份公开书面声明在周二公布时，金融市场几乎没什么反应，将声明解读为鲍威尔对美联储逐步升息政策的坚定承诺。

资料图片：2012年4月，美国华盛顿，美联储总部大楼。REUTERS/Joshua Roberts

但在几个小时后，即美东时间上午10:42(1542GMT)，鲍威尔在众议院金融服务委员会作证过程中对经济发表了乐观且个人的看法，这种市场平静随之消失。

美国公债收益率(殖利率)飙升，因投资者越发认为美联储今年将升息四次，而非联储决策者去年12月底预计的三次。投资者还开始提出一个关键问题：

鲍威尔到底是鹰派还是鸽派？

“从事先准备的证词来看，并未暗示有任何变化，”巴克莱分析师周二写道，这与鲍威尔现场的讲话形成对比，后者“暗示政策利率路径可能会更加陡峭。”

美联储决策者认为他们的公开讲话是塑造公众预期的重要工具，而且通过这种途径，让货币政策更加有效。

美联储各届主席们努力避免做出没有计划的即兴发言，以免引发措手不及的重新定价。他们倾向于严密遵守代表美联储政策委员会观点的职责，不会透露太多个人看法。

资深美联储分析师对于鲍威尔的讲话是否违反了这一不成文的规则看法分歧。鲍威尔几周前刚刚接替叶伦担任美联储主席。

“证词的基调绝对不是鹰派，”Cornerstone Macro分析师、之前在美联储工作过的Roberto Perli表示。他强调称，鲍威尔的书面评论可能被解读为他愿意允许经济过热，从而提振通胀率持续升向2%的美联储目标水准。

摩根大通的Michael Feroli为这一天的总结是”鲍威尔对增长更有信心”。他认为，鲍威尔在国会显现的“温和鹰派”态度，令外界益发认为美联储下月发布最新经济预测时，决策者可能提高对利率的展望。

**市场走势**

短期利率期货交易商对周三偏鹰派的解读做出反应，坚定押注美联储在3月、6月和9月会议时将上调利率，而且2018年某个时候第四次升息的机率颇高。美元在货币政策收紧的前景下，周三升至五周高点。

鲍威尔的国会证词前，投资者原本预期，如果美联储真的想在今年升息三次的话，那么第三次升息要到12月才有可能。

然而，市场这种反应称不上戏剧化，也并非史无前例。

美联储前主席伯南克在2013年时提出”缩减刺激”，造成全球债市崩跌，当时他指出，美联储将缩减针对2007-2009年金融危机而启动的购债计划。

2014年，叶伦在其作为美联储主席的首场记者会上称，美联储可能在结束购债计划后六个月左右加息，这番言论令市场感到不安。美联储在2015年12月启动危机后的首次加息，当时距离其结束购债已经一年多。

鲍威尔有关他个人对前景看法的言论”基本就像是说‘我的点阵图在上行’，”俄勒冈大学经济学教授Tim Duy表示。相比之下，伯南克和叶伦觉得，他们从来不应透露自己的“点阵图”立场。

鲍威尔周四在参议院发表证词陈述时将有机会澄清其观点。鲍威尔可能会继续坚持他在证词中的承诺，即逐步加息并防止经济过热。

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(完)