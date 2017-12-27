焦点：美国假期季销售料将刷新纪录 给零售和快递业带来意外福音

路透西雅图/芝加哥12月27日 - 美国假期购物季有望打破销售纪录，因消费者信心激增且移动设备的使用增加；这对零售业者及其仰赖的快递业者而言是个意外的福音。

2017年11月27日，美国纽约，人们驻足观赏梅西百货的圣诞节装饰。REUTERS/Eduardo Munoz

对零售商来说，最多占了年销售四成的假期购物季是重要的时期。根据万事达卡(MA.N)分析部门，今年线上和店内消费支出超过8,000亿美元，创纪录水准。

对传统零售商来说，今年的赌注尤其大。他们大举投资科技并提供免运费和免费退货，决心在亚马逊(Amazon.com)(AMZN.O)日益占主导的市场避免遭冷落。

“以实体商店和线上事业的销售来看，这个假期季极为乐观，”分析公司RetailNext零售研究人员Shelley Kohan表示。

初步数据显示，假日季销售总额较上年同期增幅将超过RetailNext初步预估的3.8%。“所有经济指标都非常强劲，因此我认为消费者也更加愿意打开钱包增加支出了，”Kohan补充说。

RetailNext和其它多数分析公司及行业组织将于1月公布假日季销售数据，其中包括Adobe Analytics和全美零售商联合会。

万事达卡(MA.N)周二表示，假日季末的消费热推动线上销售额涨幅达到18.1%。同期梅西百货(M.N)和Target Corp(TGT.N)的销售也都有增长。

Target发言人Joshua Thomas对路透表示，公司发现圣诞节前一周购物者在其店铺内的线上订单大幅增加；梅西百货发言人Blair Rosenberg则称，末期涌入的购物者大大提升了该公司香水的销售。

标准普尔零售类股周三持平。

**圣诞老人的小助手**

近几年快递量大增，为零售商处理退货的快递公司受益颇多，但也必须投资数以十亿计美元，以更新和扩充网络，应对网购量飙升至新高的情况。

对于快递公司来说，向购物者配送包裹并取回退货的利润较低，向企业大量配送的利润更高。

全球最大的快递公司联合包裹(优比速,UPS) (UPS.N)周三称，今年假期季处理的退货数量料创纪录，12月每日处理的退货超过100万笔。

UPS称，这种规模料持续到1月初，到1月3日达到140万笔的峰值，较上年同期上升8%。

联邦快递(FedEx) (FDX.N)表示，递送旺季再度创下巅峰，但拒绝透露细节。首席营销官Rajesh Subramaniam上周对分析师表示，所有网购商品的退货率约为15%，服饰类退货率约为30%。

UPS多年来致力提高预测客户货运需求的能力，以应对假日前包裹量窜升的情况。公司亦调高运费，且增收2018年旺季附加费用。

UPS表示，在美国感恩节至新年前夕的运送旺季期间，公司料于全球递送7.5亿个包裹，其中包含2017年处理的退货量。此将较上年增加近4,000万个包裹。

联合包裹及联邦快递股价周三均微幅收高。(完)