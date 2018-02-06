综述：美国1月服务业活动触及近12年半高位 显示经济增长动能强劲

路透华盛顿2月5日 - 美国1月服务业活动触及近12年半高位，受新订单蓬勃增长带动，是年初经济动能强劲的最新迹象。

即使在1.5万亿(兆)美元减税方案带来刺激前，经济成长就已然显示出增强迹象，从而引发了经济可能过热的担忧。减税方案上月生效，已开始在各个方面产生影响。

指标10年期美债收益率升至四年高位，因投资者预测美国联邦储备委员会(美联储/FED)的升息步伐可能略快于先前预期。

美联储在2017年三次升息，预计今年也将升息三次。

周五出炉的一项数据显示，美国1月就业岗位增长加速，薪资同比增幅创下逾八年半以来的最高。周一发布的美国供应管理协会(ISM)调查显示的情况亦是如此。

“进行这项调查时，减税举措还没有产生实际影响，”RDQ Economics驻纽约首席分析师John Ryding表示。“就业增长强劲和成本压力上升，将使美联储有望在3月加息，我们仍相信美联储将在2018年加息四次。”

ISM表示，其非制造业活动指数跳涨3.9点至59.9点，为2005年8月以来最高。指数超过50表明扩张。非制造业占美国经济活动的三分之二以上。

新订单指数跳涨8.2点至62.7点，为2011年1月以来最高。服务业受访者认为订单增加与减税及经济形势好转有关。调查中产出指数上升2.0点，就业指数大涨5.3点至纪录高位。

**可靠的迹象**

但乐观的ISM调查可能高估了经济形势。Markit公布的另一份报告显示，1月服务业PMI降至九个月低点。不过调查中新订单指数上月上升。

美国经济2017年增长2.3%，今年增速料触及特朗普目标水准3%，之后在2019年减速。

指标10年期美债收益率脱离四年高位。美元兑一篮子货币上扬，美股挫低。

“近几个月来ISM指标一直尤为波动，但1月数据则展现美国经济开年持续蓄积动能的可靠迹象，”凯投宏观(Capital Economics)资深美国分析师Michael Pearce说道。

接受ISM调查的受访者都对第一季景气给出了乐观评估。金融和保险业高管报告称，“鉴于近期的税改，财务绩效预期出现了强劲增长的迹象。”

而专业、科学和技术服务业高管称，“2018年前景仍看似光明。”调查还显示，服务业在材料上支出增加，这与今年通胀及利率上升的预期相吻合。

“随着1月ISM投入物价分项指数也持续上行，我们认为美联储今年将被迫加快收紧政策的步伐，合计将升息四次，”Pearce说道。

工业企业呈报接获更多出口订单。他们还报告进口也在增加，分析师称这可能令第一季国内生产总值(GDP)增长承压。进口拖累第四季GDP增幅缩水将近两个百分点。

美国和全球服务PMI数据对比图表： tmsnrt.rs/2fffv4X (完)