综述：美国7月非农就业岗位预计增加18.3万个 时薪料上涨0.3%

路透华盛顿8月4日 - 美国雇主7月可能维持稳健的招聘步伐，并提高员工薪资。劳动力市场紧俏迹象，可能促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)下月宣布计划开始收缩其庞大的资产负债表。

根据路透对分析师的调查结果，美国劳工部定于周五公布的非农就业报告可能会显示7月新增加18.3万个非农就业岗位。6月增幅为22.2万个。

平均时薪预计上升0.3%。这将是五个月来最大增幅，高于6月的0.2%。但同比上涨幅度可能降至2.4%。

6月平均时薪同比上升了2.5%，自2月上升2.8%以来持续放缓。在接近充分就业的情况下薪资却未见大幅上涨，这点出乎预料。

“对美联储执行其在下半年逐步收紧货币政策的计划而言，这将是又一份令人鼓舞的劳动力市场报告，”Wells Fargo Securities资深分析师Sam Bullard表示。

分析师预计，美联储将在9月宣布开始削减其规模达4.5万亿(兆)美元的美国公债和抵押贷款支持证券持仓。

但薪资增长乏力及由此导致的温和通胀表明，美联储将再度推迟升息直至12月。美联储今年已升息两次，指标利率目前处于1-1.25%区间。

薪资增长对于保持经济扩张至关重要。美国第二季经济增长环比年率为2.6%，高于第一季的1.2%。

失业率料下降0.1个百分点至4.3%，此为5月触及的16年低位。今年失业率已经下降0.4个百分点，达到美联储对2017年的最新预测中值。

不过就业市场仍有一些闲置劳动力，分析师称这限制薪资增长。

“仍然有大量潜在工作者在做兼职工作；就业市场仍有闲置现象，没有充分就业，”渣打银行美洲经济研究主管Mike Moran称。

7月就业岗位增长幅度料接近今年上半年的平均月增幅18万个。经济需要每月新增7.5-10万个岗位，才能跟上就业年龄人口增长步调。

**劳动市场动能强劲**

美国总统特朗普曾誓言将藉由减税、放宽监管及扩大基建支出，以大举提振经济成长，进一步促进就业。

但如今特朗普已上任半年，其政府并未通过任何重大的经济法案，对于税改和基建及多数放宽监管计划的措施，亦缺乏明确的计划。

“就业市场动能仍然相当坚挺，我们认为未来几个月内就业人数增长将持续强劲，足以压低失业率，”纽约UniCredit Research首席美国分析师Harm Bandholz表示。

7月就业数据的各项表现可能与上月相去不远。制造业料将增加5,000个就业岗位。但汽车业就业岗位可能进一步下滑，因销售减缓及库存增加，迫使制造业者进行减产。

美国7月经季节调整后汽车销售年率较上年同期减少6.1%至1,673万辆。通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)均表示，其将在下半年减产。

建筑业的工作岗位可能会进一步增加，但住宅建筑商在7月或许会有更多的裁员。第二季住宅建筑投资萎缩的速度是近七年来最快。

7月零售业工作岗位料将连续第二个月增加，因线上零售商招聘的增加足以抵销实体商店流失的工作岗作而有余。

主要线上零售商亚马逊(AMZN.O)等企业正创造仓库和配销中心的工作岗位。本周该公司举行一系列招聘会，招聘约50,000名员工。(完)