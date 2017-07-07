综述：美国6月非农就业岗位料增加17.9万个 失业率稳定在16年低点

资料图片：2012年5月，洛杉矶一场招聘会现场的求职者在填写申请表。

路透华盛顿7月7日 - 美国雇主6月的聘雇活动可能升温，并提高了工人薪资，说明就业市场坚挺，或将促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)年内第三次升息。

根据路透访查的分析师，劳工部周五发布的就业报告料将显示，6月非农就业岗位增加17.9万个，高于5月的13.8万个。

6月失业率预计持平于4.3%的16年低点。美国失业率今年以来已下降0.5个百分点，且符合美联储对2017年失业率的最新预估中值。

分析师称，就业市场所展现的活力可能还会激励美联储在9月宣布开始缩表的计划。

“6月就业报告或为美联储官员提供足够多的证据，表明他们仍可以准备在今年下半年推进货币政策正常化计划，”富国证券资深分析师Sam Bullard表示。

美联储6月加息，为今年第二次。但由于5月通胀率在美联储2%的目标下方进一步回落，分析师预计今年仅会在12月再次加息。

如果对6月非农就业岗位增幅的预期准确，将接近2016年的月度均值18.6万个，从而强化对第二季经济恢复加速的观点。年初美国经济表现有些乏力。

但随着就业市场达到充分就业，就业增长速度料减缓。越来越多的证据显示，企业难以找到合格雇员。

因此，一些企业提高薪资以吸引员工留下来。经济分析师预计用工短缺将会提振薪资增长。尽管就业市场紧俏，但薪资增长仍然低迷。

**关注薪资**

6月平均时薪料增长0.3%，5月增长了0.2%，这可能提振年度薪资升幅从5月的2.5%提高至2.7%。

“每月增长20万个岗位的日子可能已经远去，”Moody's Analytics的资深经济分析师Ryan Sweet称。

“我们将会看到就业增长趋势继续减弱。这不一定意味着增长失去动能，或衰退临近，这只是充分就业的一个特征。”

美国经济需要每月新增7.5-10万个岗位，才能跟上劳动年龄人口的增长速度。

美国总统特朗普从奥巴马政府手中接过了一个强劲的就业市场，他承诺通过减税和放松监管等举措大幅提升经济增长，并进一步增强就业市场。

但共和党的医保法案进展不顺，人们还担心政治丑闻可能会破坏特朗普政府的经济计划。

6月或将实现广泛的就业增长。制造业就业人数继5月减少1,000个之后或有反弹。但汽车行业就业人数可能进一步下滑，因销售放缓及库存膨胀迫使制造商削减生产。

福特汽车(F.N)宣布，计划通过自愿提前退休和其他财务激励手段在北美和亚洲裁撤1,400个授薪岗位。而像通用汽车(GM.N)等其他公司则延长了夏季装配厂停产时间，这将使工人暂时失业。

建筑业或将实现进一步就业增长。

零售业料将连续第五个月裁员，像杰西潘尼(J.C. Penney)(JCP.N)、梅西百货(M.N)和Abercrombie & Fitch(ANF.N)等百货店运营商都在奋力抵御以亚马逊(AMZN.O)为首的网络零售商的激烈竞争。(完)