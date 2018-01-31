综述：美国民间就业岗位劲增 薪资增长回温

路透华盛顿1月31日 - 美国民间就业岗位1月激增，尽管天气异常寒冷，企业聘雇仍全面增加，显见劳动市场开年持续强劲增长。

就业市场畅旺逐渐对薪资构成上涨压力，周三出炉的其他数据也显示，第四季劳工成本强劲上涨。美联储官员可能乐见劳动市场紧俏，以及薪资增长回升的迹象，他们一直担心通胀不温不火。

美联储在结束两天政策会议后发表的声明中称，“今年的年通胀率预计将攀升，中期内在联储设定的2%目标上下企稳。

美联储决议维持指标利率不变。美国金融市场预计3月有望加息。美联储去年升息三次，预计2018年还将再升息三次。

“薪资没有增长成了一个迷思，因此美联储鸽派官员可以停止思考就业市场存在闲置劳动力的情况了，”三菱日联金融集团(MUFG)驻纽约首席经济分析师Chris Rupkey称。“我们目前预测美联储今年可升息四次，而非他们在12月预测的三次。”

ADP就业报告显示，1月民间就业岗位增长23.4万个，超过分析师预测的增加仅18.5万个；12月民间就业岗位从增长25万个下修至增长24.2万个。

尽管全国多数地区出现严寒天气，1月制造业就业岗位仍增加1.2万个，建筑业就业岗位增加9,000个。民间服务业就业岗位也普遍增长。

ADP报告是与Moody’s Analytics共同制作的。不过，该报告在预测更全面的政府就业报告的民间就业情况方面准确性很差。美国劳工部将在周五发布1月非农就业报告。

根据路透对经济分析师的调查，美国1月非农就业岗位可能增加18万个，失业率料维持在17年低点4.1%不变。12月非农就业岗位增加14.8万个。

**年初开局强劲**

“虽然我们预测非农就业数据的方法中不包括ADP就业报告，但该报告暗示2018年就业增长开局强劲，”RDQ Economics首席分析师John Ryding称。

美联储公布政策声明后，美元指数上涨，美国公债价格缩减跌幅。美股在大跌两日后反弹。

劳工部的另一份报告显示，第四季雇佣成本指数(ECI)增长0.6%，第三季为增长0.7%。

该指数的年增幅为2.6%，创2015年首季以来最大，第三季年增幅为2.5%。

第四季民间部门薪资增长0.6%，在截止12月的一年内上涨2.8%，为2015年首季以来最大增幅，第三季时为增长2.6%。

薪资增长料受到就业市场强劲的带动；就业市场今年可望达到充分就业。分析师预计2018年年底前失业率将达到3.5%。

去年12月特朗普政府和共和党控制的美国国会推动通过1.5万亿美元减税案，可能也将支持薪酬增长。减税案使部分公司或是支付一次性奖金，或是提高员工薪资。

星巴克(SBUX.O)和联邦快递(FedEx) (FDX.N)等公司宣布，他们将用减税节省下来的部分资金提高工人薪资。

“今天的报告与我们有关薪资增长将逐步上升的观点十分相符，我们预计2018年薪资增幅将达到2.5-3.0%的可持续水平，”Oxford Economics驻纽约首席美国分析师Gregory Daco表示。

“我们预计一次性奖金和最低薪资水平的上升，将给新年开局的雇用成本指数(ECI)提供动力。”

政策制定者和分析师普遍将ECI当做衡量劳动力市场闲置情况的较好指标之一，并认为该指数能更好地预测核心通胀。分析师表示，劳动力成本要上升3%，才能推动通胀率更加接近美联储2%的通胀目标。

第四季度所有工人福利上升了0.5%，第三季度升幅为0.8%。截止12月的一年所有工人福利上升2.5%，截止9月的一年则上升2.4%。截止12月的一年医疗福利增长1.1%，为1995年以来最小增幅。

周三公布的第三份报告显示，12月成屋待完成销售指数较前月增长0.5%。这些合约在一、两个月之后会成为销售量，说明住房转售温和增长。

ADP与美国劳工部民间就业人数对比：tmsnrt.rs/2jmRXhr

(完)