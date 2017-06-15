综述：美国5月CPI意外下降 零售销售创16个月最大降幅

路透华盛顿6月14日 - 美国5月消费者物价指数(CPI)意外下降，而零售销售创下16个月来最大降幅，这表明国内需求疲软或制约美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年继续加息的能力。

美联储周三进行了今年第二次加息，同时承认近来通胀压力缓和。决策者仍预计经济将温和增长，而劳动力市场料进一步有所增强。

“最新通胀数据无疑在一定程度上支持了一些官员的看法，即再等待三个月后采取行动，”High Frequency Economics的首席美国分析师Jim O'Sullivan称。

美国劳工部公布，5月CPI下降0.1%，因汽油、服装、机票、汽车、通讯和医疗服务等价格下降。

5月CPI在三个月内第二度下跌，4月为上升0.2%。5月CPI较上年同期上扬1.9%，为去年11月以来最低增幅，4月为上升2.2%。

5月CPI年增率仍高于过去10年均值1.6%。分析师原预估5月CPI将持平于前月水准，较上年同期则上扬2.0%。

5月扣除食品和能源后的核心CPI较前月上升0.1%，与4月升幅一致，主因租金持续温和上涨。5月核心CPI较上年同期上扬1.7%，为2015年5月以来最小增幅；4月为上升1.9%。

美联储通胀目标为2%，该行追踪的通胀指标现为1.5%。美联储周三表示，预计短期内通胀年率仍将低于2%，但中期而言将持稳于央行目标附近。主席叶伦表示，联储官员正密切注意通胀形势发展。

美联储周三决议将联邦基金利率目标区间上调25个基点至1.00-1.25%，并表示今年将开始缩减4.2万亿(兆)美元公债和抵押贷款支持债券(MBS)的资产组合。

数据公布后，美元兑一篮子货币跌至七个月低点，随后扳回部分跌幅。美国公债价格上涨，美股几无变动。

**关注通胀**

经济分析师称目前通胀疲弱，如果这一情况持续，进一步收紧货币政策就可能有风险。

“显然官员们将会留心未来几个月的通胀趋势，而后才能对下半年的政策正常化计划提高信心，”富国证券资深经济分析师Sam Bullard说。

商务部发布的另一份报告称，上月零售销售较前月减少0.3%，因机动车购置和非必须性商品开支减少，4月零售销售为增加0.4%。5月下滑幅度不仅为2016年1月以来最大，也与分析师预测的增长0.1%不符。

5月零售销售同比增长3.8%。月度零售销售数据下降，部分反映出汽油价格下跌，令加油站营收承压，电子用品与家电商店的销售创下2010年3月来最大跌幅。

扣除汽车、汽油、建材与食品服务的零售销售持平于上月，4月的这项数据上修为增长0.6%。此一核心零售销售数据，最能密切对应国内生产总值(GDP)的消费者支出要素，4月的前值为增长0.2%。

消费者支出占美国经济逾三分之二。尽管上月核心零售销售表现疲弱，在GDP的计算方面，低通胀可能转化为较高的消费者支出。

美国第一季经济环比年率为成长1.2%，受到消费者支出停滞，以及库存投资速度放缓拖累。

去年第四季经济产出增速为2.1%。亚特兰大联储预估第二季GDP环比年率为增长3.2%。(完)

美国经济与零售销售互动图表 tmsnrt.rs/2eXblwp

美国CPI图表 tmsnrt.rs/2pNvGKt

外食与在家用餐对照图表 tmsnrt.rs/2a2MauI

核心PCE和CPI图表 tmsnrt.rs/2p8wUn6