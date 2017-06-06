综述：美国商务部长将美墨糖贸易谈判最后期限延长24小时

路透华盛顿/墨西哥城6月5日 - 美国商务部长罗斯周一将美国-墨西哥糖贸易谈判的最后期限延长24小时，两名消息人士称，两国政府达成临时协议后，美国制糖业又提出了新的要求。

罗斯称，需要更多时间来完成协议的“最终技术性磋商”。

两国在华盛顿达成协议后，将结束一年来围绕墨西哥糖出口的争论。最新一轮谈判于3月开始，当时美国总统特朗普刚刚就任两个月，承诺在贸易问题上采取更强硬立场，以保护美国产业和就业。

美墨之间的糖业谈判被视为更加复杂的北美自由贸易协定(NAFTA)协商的热身。美国、墨西哥与加拿大将于8月开始NAFTA谈判。

“双方以颇具意义的方式消除了分歧，但还有一些技术细节仍待解决，”罗斯在声明中表示。而周一正是最后期限。

“我们对于两国即将达成双方都支持的协议感到相当乐观，因此决定以各方利益为念，将期限稍加延长。”

罗斯对声明中仍待解决的诸多议题并未详加说明。

三位熟知会谈的墨西哥消息人士稍早表示，两国政府已敲定一项协议。一名墨西哥与一名美国行业消息人士则表示，除了稍早同意的条件之外，美国糖业后来还提出额外要求。

墨西哥方面的消息来源说，这些要求包括调整“优先拒绝权”，允许墨西哥能在美国炼糖厂需要时出售给美方协议配额以外的数量。

这位消息人士说，蔗糖炼制商ASR集团很积极地提出新要求。ASR集团的合作伙伴关系包括颇具政治影响力的Fanjul家族。

ASR集团对其涉入谈判的情况不予置评。

华盛顿方面的知情人士说，美墨就区隔双方糖业的四大主要议题已有“共识”，但有些技术细节还需进一步解决。但这位知情人士未详细说明细节。(完)