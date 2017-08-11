综述：如果朝鲜主动对美国发起攻击 中方将保持中立--环球时报（更新版）

（新增环球时报社评等内容）

路透北京/新泽西贝德明斯特8月11日 - 中国官方报纸环球时报周五报导称，如果朝鲜主动发射威胁美国领土的导弹，并招来报复，中方将保持中立。这似乎是对朝鲜计划以导弹打击美国太平洋领地关岛发出警告。

在该报导刊发之前，美国总统特朗普提高了抨击朝鲜的声调，称他之前曾警告朝鲜，对美国的任何威胁都将“招致世上前所未见的火与怒”，这些言辞可能还不够强硬。

中国已反复要求各方在当前危机中保持克制。中国政府不仅对平壤屡次试射核弹表示失望，同时也认为韩国和美国的军演等行为加剧了紧张局势。中国是朝鲜最重要的盟友和贸易伙伴国。

环球时报在一篇社评中称，“中国应当明确，如果朝鲜主动发射威胁美国领土的导弹，并招来报复，中方将保持中立。”环球时报在国内具有相当的影响力，拥有广泛读者，但并不代表政府政策。

社评还称，“我们还应明确，如果美韩同盟发动军事打击，试图颠覆朝鲜政权，改变朝鲜半岛的政治版图，中国将坚决出手阻止。”

朝鲜国家媒体朝中社周四报导称，该国将在8月中旬完成计划，拟发射四枚中程导弹飞越日本到关岛附近。

特朗普说，朝鲜领导人金正恩发表“可怕”言论并对美国失礼之后，是不会被轻易放过的。

“让我们拭目以待他会对关岛做什么。他如果对关岛出手，就会发生前所未见的事件，朝鲜会发生什么事呢，”特朗普对记者表示，但没有透露细节。

特朗普此番讲话后不久，美国国防部长马蒂斯对媒体记者说，美国仍倾向于通过外交手段解决朝鲜威胁，开战将是场大灾难。

当被问及如果朝鲜采取敌对行动美国是否已有所准备时，马蒂斯说：“我们准备好了。”

**情势升级，军演登场**

朝鲜无视国际压力，在去年两度进行核试，并在今年7月试射了两枚洲际弹道导弹，区域情势为之紧绷。特朗普曾表示，他不会容许朝鲜发展可袭击美国的核武器。

周四，美日在北海道开始为期18天的军演，这是两国既定军演的一部分，并非针对最近局势。

韩美乙支自由卫士(Ulchi Freedom Guardian)联合军演也将从8月21日拉开帷幕，届时美方将有最多三万军人参加。

预期韩国总统文在寅将在下周发表讲话纪念光复节，可能会着重强调对朝鲜的政策。

由于1950-53年韩战是以停战划下句点，而未签署和平协议，因此技术上来说，美韩与朝鲜之间仍处于战争状态。

美朝的紧张局势引发股市全面下滑。美国股市标普500指数周四收跌1.4%，录得近三个月来最大单日跌幅。亚洲股市周五下挫，韩国综合股价指数跌1.9%。

“情势开始演变为本世代的古巴导弹危机时刻，近期泄漏的情报指朝鲜已经成功将核弹头小型化，这将使其导弹攻击范围扩大，并有可能令美国目标纳入射程，”ING首席亚洲分析师Robert Carnell在一份研究报告中表示。

“在美国总统坚持要拉高口水战调门之际，外交途径解决的可能性正在减弱，”他说。

前国防官员及专家表示，与朝鲜发生军事冲突可能会迅速升级至动用核武，带来二次世界大战以来未曾见过的巨大伤亡，以及难以计数的全球经济冲击。

关岛位于朝鲜东南方逾3,000公里(2,000英里)处，住着约16.3万人，当地建有一个空军基地和一个海军基地，海军方面包括一个潜艇编队、以及一组海岸警卫队，军事人员约6,000人。

现年47岁的关岛当地住民Peter Toves表示，他觉得很安全，但金正恩的威胁如此明确令人不安。Toves在当地一处私人海滩以出租皮艇及水上摩托艇为业。

他说，“我们将坐下来休息、烤肉、玩乐。我们什么也做不了，只能等待。”

朝鲜导弹能力相关图表：tmsnrt.rs/2t0oSv7

朝鲜导弹轨道和射程图表：tmsnrt.rs/2hIzZHG

朝鲜威胁打击关岛图表：tmsnrt.rs/2hIcYod

(完)