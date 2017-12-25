综述：美国11月消费者与企业支出强劲 显示经济成长稳健

路透华盛顿12月22日 - 周五公布的数据显示，11月份美国消费者支出加速上升，主要资本财订单连续第10个月增长，这是显示美国经济年底增长势头强劲的最新迹象。

资料图片：2016年11月，美国芝加哥，顾客在一家沃尔玛超市内推着购物车采购商品。REUTERS/Kamil Krzaczynski

但是这些数据也显示，上个月家庭储蓄下降到逾九年来的最低水平，给乐观的经济成长形势带来一丝阴影。低储蓄可能损及消费者支出，不过经济学家乐观地认为，新一年的薪资增长将会加快。

经济学家认为，美国国会本周批准的1.5万亿美元减税计划将温和提振消费者支出。这是美国30年来最大规模的税改行动。

“消费者仍在支出，但他们靠的是低能源成本、信贷及减少储蓄来支应，而非自身的所得成长，”芝加哥Stifel Fixed Income首席分析师Lindsey Piegza表示。“薪资若未持续改善，消费者甚至将难以维持当前温和消费的步调。”

商务部表示，11月消费者支出增加0.6%，10月为上升0.2%。消费者支出占美国经济活动比重超过三分之二。对汽车、休闲娱乐用品及公共事业需求增加提振11月支出。

11月经通胀调整的消费者支出增加0.4%，10月为持平。11月个人所得增加0.3%，薪资成长0.4%。

如此一来，家庭支出动用储蓄资金，导致储蓄降至4,262亿美元，为2008年8月以来低位，且低于10月4,669亿美元的水平。11月储蓄率降至10年低位2.9%，10月则为3.2%。

除储蓄外，消费者支出还受到创纪录家庭财富的支撑，这得益于股市繁荣和房价上涨。

美国经济接近充分就业，分析师认为减税只会给经济增长带来温和提振。美国总统特朗普周五将税改议案签署成为法律。该法案将公司税税率从35%降至21%，还包括针对个人的减税措施。

特朗普政府主张，减税将提振企业和消费者支出。但个人所得税的减税措施向较高收入家庭倾斜，分析师称此类家庭消费积极性较低。

分析师还认为，企业将把减税节约下来的开支主要用于回购股份和减少债务。

美元兑一篮子货币略微走强，美国公债收益率温和上升。美股下跌。

**通胀低迷**

尽管支出增加，但11月通胀率依然表现平平。美国联邦储备理事会(FED/美联储)重视的通胀指标--扣除食品和能源的核心个人消费支出(PCE)物价指数11月上升0.1%，10月份为上升0.2%。

11月核心PCE同比上升1.5%，10月份为上升1.4%。该指标自2012年年中以来一直低于美联储2%的目标水平，其走势或将决定美联储明年的加息节奏。

美联储今年三次加息，预计2018年还将加息三次。

“全球性竞争加剧，网上零售增加，新技术使得消费者可以以极低成本迅速发现最佳价格，这些结构性转变正在压抑物价，这一点几乎毋庸置疑，”Wells Fargo Securities驻北卡罗来纳州夏洛特的资深分析师Mark Vitner称。

美国商务部周五在第二份报告中称，11月扣除飞机的非国防资本财订单出货量上升0.3%，10月为上升1.3%。该数据是衡量企业支出的一个备受关注的指标。

核心资本财出货被用于计算政府国内生产总值(GDP)指标中的设备支出。此出货数据自2月以来月月增长，创1992年开始汇整该数据以来最长连续增长期。

过去两个月核心资本财出货的增加显示，第四季企业设备支出增速强劲。

第三季时企业设备支出创三年来最快增速，但增长动能可能正在减缓。核心资本财订单继10月增长0.8%后，11月下滑0.1%。

“最近几季实际设备支出势头强劲，但近来订单数据降温暗示，未来可能出现一些低潮。”摩根大通驻纽约的经济分析师Daniel Silver称。

商务部在第三份报告中称，美国11月新屋销售较前月跳涨17.5%，经季节性调整后年率为73.3万户，为2007年7月来最高水准。11月新屋销售较上年同期增长26.6%。

图表：

美国耐久财订单：tmsnrt.rs/2o0iZOm

美国PCE数据：tmsnrt.rs/2dUoEgr

(完)