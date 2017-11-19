综述：美国10月房屋开工创一年高位 建筑许可亦增加

路透华盛顿11月17日 - 美国10月房屋开工跳涨至一年高位，因近期南部飓风造成的影响减退，且该地区社区开始进行洪灾后的重建工作。

2017年2月15日，美国加州圣迭戈，工人们在建造一座独栋房屋。REUTERS/Mike Blake

商务部周五公布的10月房屋开工大幅反弹，也受到东北部和中西部地区开工强劲增长推动。

整体复苏势头可能缓解对楼市的担忧。自第二季以来，楼市活动一直拖累经济增长。该数据加上之前的就业、制造业和零售销售数据，表明年末临近之际，经济增长动能强劲。

“建筑商在建造房屋，这暗示对未来经济信心增强，”三菱日联金融集团(MUFG)首席分析师Chris Rupkey表示。

10月经季调的住房开工增长13.7%，年率升至129万户，这是2016年10月以来最高水平，也是10年来第二高水准。9月数据上修至113.5万户，前值为112.7万户。

8月末和9月初德州和佛罗里达州遭遇飓风哈维和伊尔玛侵袭，之后南部房屋开工活动骤降。南部占美国住宅建筑的近一半。

路透调查分析师原本预期10月房屋开工年率增至118.5万户。

PHLX房屋股指数在美股整体疲弱的情况下逆势上涨0.5%。

美国较长期公债价格上扬，美元指数下跌。

**建筑商信心触高位**

10月南部住房开工飙升17.2%，至年率62.1万户；独栋房屋开工增长16.6%至2007年以来高位。中西部和东北部房屋开工也上升。

“建筑速度比飓风侵袭前更强劲，表明灾后恢复带动的房屋建筑增长势头可能在第四季已经开始，”富国证券资深分析师Mark Vitner表示。

10月住房开工增长，结束了连续三个月的下降势头，分析师因此预计第四季楼市将对经济增长做出贡献。

周四公布一份调查显示，11月建筑商信心创2005年7月以来第二高，因对当前销售情况及买方需求旺盛持乐观看法。但建筑商仍抱怨缺少可用于建筑的地块及材料价格昂贵。

东北部独栋房屋开工下降22.4%，西部下降7.7%，中西部则增长7.8%。独栋房屋开工自2月创近九年半高位后就减速。

上月多户房屋开工激增36.8%至年率41.3万户。

10月房屋建筑许可增加5.9%至年率129.7万户，为1月以来最高。独栋房屋建筑许可增加1.9%至2007年9月以来最高，多户房屋建筑许可跳增13.9%。

住房完工率增长12.6%至年率123.2万户，为2008年2月以来最高。

房屋中介估计，住房开工和完工量需在150-160万户之间才会填补库存缺口。

五户或以上房屋完工率上月激增37.9%至1988年4月以来最高。独栋房屋完工仅增加2.6%。(完)