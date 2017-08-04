综述：美国就业报告强劲 为美联储进一步收紧政策扫清道路

路透华盛顿8月4日 - 美国雇主7月新增就业岗位超过预期，并提高员工薪资，这是劳动力市场供应紧蹙的迹象，可能为美国联邦储备委员会(美联储/FED)宣布其开始缩减庞大资产负债的计划表扫清道路。

美国劳工部公布，7月非农就业岗位增加20.9万个，增长覆盖经济的多个领域。6月非农就业岗位增幅被上修至23.1万个，前值为增长22.2万个。

7月平均时薪上升9美分，或0.3%，为五个月来最大月增幅，6月增长0.2%。7月同比涨幅为2.5%，连续第四个月增长。

“经济的多个领域就业增长强劲，使美联储仍可能在9月开始缩减资产负债表，这离12月进行下一次加息仍有很长一段时间，”CantorFitzgerald利率策略师Justin Lederer说。

鉴于经济接近充份就业，薪资增长仍不够强劲令人意外，但7月薪资的按月升幅，可能在一定程度上让美联储官员对通胀将会逐渐回升至2%的目标更有把握。

分析师预计，美联储将在9月下一次政策会议上宣布，开始削减所持规模达4.2万亿(兆)美元的美国公债和抵押贷款支持证券(MBS)组合。2007-2009年金融危机过后，美联储透过买入上述债券来压低利率。

不过，薪资增长迟滞，以及由此导致的低通胀暗示，美联储将再度推迟升息直至12月。美联储今年已升息两次，联邦基金利率目标区间目前处于1-1.25%。

在数据公布后，美国公债价格下跌，美股开盘道琼工业指数创纪录新高。美元指数.DXY大幅上涨。

接受路透访查的分析师预期，7月新增18.3万个非农就业岗位，薪资按月增长0.3%。

薪资增长对于经济的持续扩张至关重要。美国第二季经济增长环比年率为2.6%，高于第一季的1.2%。[nL4T1KL02O]

失业率料下降0.1个百分点至4.3%，此为5月触及的16年低位。今年失业率已经下降0.4个百分点，达到美联储对2017年的最新预测中值。

即使有更多的人加入劳动力大军，但7月失业率仍然下降，这凸显出就业市场的强劲势头。

**劳动参与率上升*

劳动参与率，即已经有工作，或者至少正在找工作的适龄就业人口在总人口中的占比上升了0.1个百分点，至62.9%。

但劳动力市场仍存在一些闲置。广义失业率，即包括想工作但已经放弃找工作的人，以及因为找不到全职工作而不得不做兼职工作的人的比率，上月持平于8.6%。5月时曾触及九年半低位。

7月新增就业岗位超过了今年18.4万个的月均增幅，经济需要每月创造7.5-10万个新岗位才能跟上适龄就业人口增长的步伐。

来自共和党的总统特朗普周五对强劲的就业报告表示欢迎，“刚刚发布了亮丽的就业数据，我才刚刚开始，”特朗普在推特中写道，“许多压制就业岗位的监管规定继续被废除，就业岗位重返美国！”特朗普上任时，美国就业市场已在奥巴马执政期间恢复了强劲增长。

特朗普曾誓言要通过减税、减少监管和增加基建支出来大幅提振经济增长，进一步强化就业市场。

但上任六个月后，特朗普政府仍未能让任何一项经济立法获得国会批准，还没有制定出减税和基建支出，以及放松监管计划的细节。

7月新增就业岗位的分布情况与6月类似，制造业新增1.6万个，为2月以来的最大增幅。汽车行业新增1,600个就业岗位，尽管销售放缓和库存增加，迫使制造商减少产量。

7月，美国汽车销售同比下降6.1%，至经季节调整后的1,673万辆。通用汽车(GM.N)和福特(F.N)均表示，他们将在下半年减少产量。

建筑企业上月雇佣了6,000名工人，住宅建筑工地上月增加了5,100个岗位。上月专业技术和商业服务领域增加了4.9万个岗位。

零售业7月新增900个岗位，因机动车和零配件经销商、以及网上零售商增加的岗位抵消了服装店减少的1万个就业岗位。

亚马逊等主要网络零售企业增加仓库和配送中心的就业岗位。亚马逊本周举行了一系列招聘会，将雇佣约5万名员工。

7月，政府新增4,000个就业岗位。(完)