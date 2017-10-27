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综述：美国第三季经济或因飓风影响放缓脚步 但成长动能依然强劲
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2017年10月27日 / 凌晨5点54分 / 1 天前

综述：美国第三季经济或因飓风影响放缓脚步 但成长动能依然强劲

2 分钟阅读

路透华盛顿10月27日 - 美国第三季经济成长可能放慢脚步，因飓风哈维和伊尔玛阻碍消费者支出并抑制建筑业活动，但企业在设备方面的投资强劲，说明经济成长的基础动能或许依然坚挺。

资料图片：2015年2月，美国加州洛杉矶和长滩港的集装箱码头。REUTERS/Bob Riha, Jr.

路透对经济分析师的一项调查显示，7-9月国内生产总值(GDP)环比年率可能为成长2.5%。第二季为劲升3.1%。

商务部将于周五1230GMT公布第三季GDP成长的初估值。经济学家认为，若无飓风影响，第三季GDP增幅本来可以持平甚至超过4-6月的水平。

“尽管在第三季数据中将会看到建筑业和消费者支出受到暂时性影响，但报告真正的重点将是整体美国GDP成长仍然非常强韧，”Bank of the West驻旧金山首席经济分析师Scott Anderson说。

经济学家估计，哈维和伊尔玛令第三季GDP增幅抹去至少一个百分点。由于飓风过后的劳动力市场、零售销售和工业生产数据都已表明经济活动回升，周五的报告可能不会对近期货币政策造成什么影响。

美联储主席叶伦上个月曾表示，第三季经济增长可能受到飓风引发的扰乱“打压”。

美联储料将在12月进行今年第三次升息。

自从2007-2009年衰退以来，美国经济复苏已经进入第八个年头，而且没有显示出乏力的迹象。就业市场收紧为经济提供动力。从前任总统奥巴马第一任期开始，美国就业市场就基本维持强劲表现。

尽管美国股市已经因总统特朗普税改憧憬上涨，但特朗普政府尚未实施任何新的重大经济政策。特朗普希望进行大幅减税并放松管制，以将GDP增长率提升至3%。

**暂时提振**

“财政政策没有变化迄今为止既没支持经济，也没损害经济，未来可能进行的税改或许暂时将经济增长率提高至3%，但不会给长期经济增长前景带来实质性改变，”UniCredit Research驻纽约的首席美国分析师Harm Bandholz说。

飓风哈维和伊尔玛导致收入和8月的零售销售受创，可能造成第三季消费者支出下降。预计第三季消费者支出增速将放缓到2.5%以下，第二季则是强劲增长3.3%。消费者支出占美国经济的比例超过三分之二。

预计飓风的影响还将打压油气井等非居住用建筑的投资，预估这方面的投资已有所下降。

本已受土地和劳动力短缺影响的住宅建筑支出，亦可能遭受哈维和伊尔玛的影响。预计住宅建筑支出连续第二季下降。

但企业在设备方面的支出持续增长、贸易，以及库存累积加速，可能抵消了消费者支出温和，以及居住用和非居住用建筑投资疲弱的影响。

预计企业在设备方面的投资已连续四个季度增长，贸易也连续三个季度为GDP成长做出贡献。

企业第三季可能因预期需求强劲而提高库存。分析师预计，库存投资最多可能为第三季GDP增长贡献0.8个百分点。

库存对第二季GDP增幅的贡献仅略高于0.1个百分点。政府投资在连续两季下降后，料已出现反弹。(完)

编译 郑茵/杜明霞/王琛 审校 许娜/戴素萍/陈宗琦

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