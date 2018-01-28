综述：美国第四季经济增长意外减缓 贸易和库存造成拖累

路透华盛顿1月26日 - 美国第四季经济增长意外减缓，因消费者支出增速创三年来最快，大幅推升了进口。

美国商务部周五公布，第四季国内生产总值(GDP)环比年率为增长2.6%，低于第三季增速3.2%，因贸易逆差扩大且库存仅温和增长。总统特朗普的目标是美国经济年增速达到3.0%。共和党掌控的国会12月通过了1.5万亿美元的税改计划，以提振经济增长，这是30年来美国规模最大的税改。

2017年美国经济增长2.3%，较2016年的增长1.5%加快步伐。

进口增速为逾七年最快，拖累GDP增长。进口增长凸显出特朗普政府要达成GDP年增长3.0%所面临的挑战。数据表明，美国企业欠缺满足国内强劲需求的能力。

“内需强劲，真的很强劲，或许开始给经济中的产能限制带来压力，”法国巴黎银行首席市场分析师Paul Mortimer-Lee表示。“这比税改的影响更大。”

衡量内需的指标的扩张速度为2014年第三季以来最快，凸显经济增长的力道。强劲内需是包括欧元区和亚洲在内的全球经济同步复苏的表现之一

路透调查分析师原本预计，2017年第四季美国经济增长3.0%。

他们预计今年GDP年增速将达到政府目标3.0%，部分受益于减税、美元走软、油价上涨及全球经济好转。

分析师认为，鉴于储蓄率偏低，2019年经济增长将放慢，2020年可能出现衰退。

“一旦减税带来的短期提振效应减退，家庭可支配收入的增速将不足以维持消费者支出保持类似过去几年那样的较大增幅，”纽约UniCredit Research的首席美国分析师Harm Bandholz表示。

“由于储蓄率接近纪录低点，其对经济的提振效应也有限。”

GDP数据公布后，美元兑一篮子货币和美国公债价格均下跌。美股上扬，道琼工业指数.DJI触及纪录高位。

**消费者支出强劲**

美国第四季消费者支出增长3.8%，为2014年第四季以来最快增速。；第三季为增长2.2%。消费者支出在美国经济活动中占逾三分之二。

但消费者支出增长的同时，储蓄却由第三季的4,783亿美元降至3,844亿美元，储蓄率由前季的3.3%降至2.6%。

上季企业产出不足以满足需求，提振进口增长13.9%，这是2010年第三季以来最快增速，抵消了美元疲弱推动的出口增长。

第四季国际贸易对GDP构成1.13个百分点的拖累，为一年来最大，第三季则对GDP贡献了0.36个百分点提振。

“缺少满足需求大增的能力，”宾夕法尼亚州Naroff EconomicAdvisors的首席分析师Joel Naroff表示。

“的确，工业生产应增强，但其他国家的需求也在大幅提高。所以，预计进口将快速增长，贸易逆差将扩大。”

消费者支出强劲还限制了库存增加。第四季库存对GDP增长造成0.67个百分点的拖累。前季为贡献0.79个百分点。

消费者支出增速加快提高了通胀。美国联邦储备委员会(美联储/FED)偏好的通胀指标--核心个人消费支出(PCE)增长1.9%，创逾一年最快增速。第三季为增长1.3%。

分析师称，通胀上升迹象加上就业市场收紧，可能使美联储的加息步伐比目前预期更快。失业率去年下降0.7个百分点，创17年低点4.1%。

美联储预计今年加息三次，与2017年加息次数相同。

企业设备投资增速为2014年第三季以来最快。尽管削减企业税和原油价格上涨可能在2018年支撑设备支出，但有迹象显示动能正在减缓。

商务部周五公布的另一份报告显示，扣除飞机的非国防资本财订单12月下降，为六个月来首次。该指标备受关注，可藉此衡量企业支出计划。

房屋建设投资反弹，结束连续两季的萎缩。政府支出增速为2015年第二季以来最快。

美国GDP数据图表：tmsnrt.rs/1jLPbzV

美国耐久财订单：tmsnrt.rs/2o0iZOm

(完)