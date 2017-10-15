综述：美国9月CPI创八个月最大增幅但基础通胀乏力 零售销售跳增

路透华盛顿10月13日 - 美国9月消费者物价创八个月来最大增幅，因飓风影响墨西哥湾炼厂的生产后，汽油价格大涨；但基础通胀仍不振。

资料图片：2016年11月，芝加哥一家沃尔玛店内的雇员在检查货架上的商品。REUTERS/Kamil Krzaczynski

劳工部周五公布的报告表现良莠不齐。与此同时，美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员一直在激烈地讨论通胀路径，表明12月加息并非板上钉钉的事。

美国公债价格上涨，美股触及纪录高位。美元指数几无变动。但决策者可能在另一份报告中获得宽慰。这份报告显示，美国经济正在从飓风哈维和伊尔玛造成的影响中迅速复苏，上个月美国零售销售强势反弹。

“零售销售坚挺应能盖过通胀迟迟不见起色的影响，并推动美联储在12月加息，”BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri表示。

劳工部称，9月消费者物价指数(CPI)较前月增长0.5%，8月为增长0.4%。这是1月以来最大升幅，同比升幅亦从8月的1.9%上升至2.2%。

上个月汽油价格大涨13.1%，为CPI贡献了75%的升幅。此为汽油价格自2009年6月以来的最大涨幅；8月为上涨6.3%。

劳工部表示，据报哈维对墨西哥湾炼厂产能产生影响，可能也是上月汽油价格上涨的一个原因。

扣除汽油的物价压力仍温和。扣除食品和能源的核心消费者物价指数仅升0.1%，因房租上涨减缓，且新车、家具和医疗价格下降。8月核心CPI增长0.2%。

美联储重视的扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数增幅五年多来一直低于美联储2%的通胀目标。美联储主席叶伦曾表示，无线电话公司一次性降价等暂时性因素在抑制通胀。

美联储周三公布的9月19-20日政策会议记录显示，“部分委员担心，今年低通胀数据可能反映的不仅是暂时性因素，也反映了一些可持续因素的影响”。

**通胀预期下滑**

密西根大学消费者信心调查显示，消费者中期通胀预期在10月初下降。该数据也加剧了围绕通胀的争论。

美联储12月仍有可能进行年内第三次加息，但如果低通胀趋势持续，美联储或许难以推进其预期的2018年三次加息。

9月食品价格涨0.1%，与8月涨幅相当。基本住宅业主等价租金增长0.2%，低于8月0.3%的增速。新车价格降0.4%，因制造商寻求通过加大折扣力度来清理过多库存。

医疗保健、服饰和家居用品价格也降低。但手机服务价格上涨0.4%，结束连续14个月的下降势头。

商务部周五公布的另一份报告显示，9月零售销售跳增1.6%，遭到飓风哈维和伊尔玛侵袭的地区进行重建和清理工作，可能提振了对建筑材料和汽车的需求。

汽油价格上涨也支撑零售销售。上月零售销售创2015年3月以来最大增幅。

扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的零售销售上月增长0.4%，8月为持平。这种所谓的核心零售销售与国内生产总值(GDP)中的消费支出部分密切相关。

核心零售销售上升表明，飓风对经济的拖累可能比较温和。商务部公布另一份报告显示，8月企业库存创九个月来最大增幅，提振经济增长前景。

分析师估计，几场风暴对第三季GDP增速可能至少造成0.6个百分点的拖累。

美国第二季GDP环比年率为增长3.1%。数据公布后亚特兰大联储将第三季GDP增长预估上调0.2个百分点至2.7%。

“零售需求突然增长，可能使第三季经济增速比飓风侵袭前的预期要好些，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示。

美国通胀互动图表：tmsnrt.rs/1N6BwRs

美国零售销售互动图表：tmsnrt.rs/2eXblwp

(完)