FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
综述：美国9月CPI创八个月最大增幅但基础通胀乏力 零售销售跳增
频道
专题
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
中共十九大
综述：中国金融高官详解双支柱调控框架 监管趋严但扩大开放可期
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
深度分析
汇市一周综述：美联储主席人选牵动美元神经 新西兰元创五个月低点
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
深度分析
焦点：中国冬季产能关停举措料使氧化铝短缺问题雪上加霜
图片Reuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#深度分析
2017年10月15日 / 早上7点14分 / 6 天内

综述：美国9月CPI创八个月最大增幅但基础通胀乏力 零售销售跳增

2 分钟阅读

路透华盛顿10月13日 - 美国9月消费者物价创八个月来最大增幅，因飓风影响墨西哥湾炼厂的生产后，汽油价格大涨；但基础通胀仍不振。

资料图片：2016年11月，芝加哥一家沃尔玛店内的雇员在检查货架上的商品。REUTERS/Kamil Krzaczynski

劳工部周五公布的报告表现良莠不齐。与此同时，美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员一直在激烈地讨论通胀路径，表明12月加息并非板上钉钉的事。

美国公债价格上涨，美股触及纪录高位。美元指数几无变动。但决策者可能在另一份报告中获得宽慰。这份报告显示，美国经济正在从飓风哈维和伊尔玛造成的影响中迅速复苏，上个月美国零售销售强势反弹。

“零售销售坚挺应能盖过通胀迟迟不见起色的影响，并推动美联储在12月加息，”BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri表示。

劳工部称，9月消费者物价指数(CPI)较前月增长0.5%，8月为增长0.4%。这是1月以来最大升幅，同比升幅亦从8月的1.9%上升至2.2%。

上个月汽油价格大涨13.1%，为CPI贡献了75%的升幅。此为汽油价格自2009年6月以来的最大涨幅；8月为上涨6.3%。

劳工部表示，据报哈维对墨西哥湾炼厂产能产生影响，可能也是上月汽油价格上涨的一个原因。

扣除汽油的物价压力仍温和。扣除食品和能源的核心消费者物价指数仅升0.1%，因房租上涨减缓，且新车、家具和医疗价格下降。8月核心CPI增长0.2%。

美联储重视的扣除食品和能源的个人消费支出(PCE)物价指数增幅五年多来一直低于美联储2%的通胀目标。美联储主席叶伦曾表示，无线电话公司一次性降价等暂时性因素在抑制通胀。

美联储周三公布的9月19-20日政策会议记录显示，“部分委员担心，今年低通胀数据可能反映的不仅是暂时性因素，也反映了一些可持续因素的影响”。

**通胀预期下滑**

密西根大学消费者信心调查显示，消费者中期通胀预期在10月初下降。该数据也加剧了围绕通胀的争论。

美联储12月仍有可能进行年内第三次加息，但如果低通胀趋势持续，美联储或许难以推进其预期的2018年三次加息。

9月食品价格涨0.1%，与8月涨幅相当。基本住宅业主等价租金增长0.2%，低于8月0.3%的增速。新车价格降0.4%，因制造商寻求通过加大折扣力度来清理过多库存。

医疗保健、服饰和家居用品价格也降低。但手机服务价格上涨0.4%，结束连续14个月的下降势头。

商务部周五公布的另一份报告显示，9月零售销售跳增1.6%，遭到飓风哈维和伊尔玛侵袭的地区进行重建和清理工作，可能提振了对建筑材料和汽车的需求。

汽油价格上涨也支撑零售销售。上月零售销售创2015年3月以来最大增幅。

扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的零售销售上月增长0.4%，8月为持平。这种所谓的核心零售销售与国内生产总值(GDP)中的消费支出部分密切相关。

核心零售销售上升表明，飓风对经济的拖累可能比较温和。商务部公布另一份报告显示，8月企业库存创九个月来最大增幅，提振经济增长前景。

分析师估计，几场风暴对第三季GDP增速可能至少造成0.6个百分点的拖累。

美国第二季GDP环比年率为增长3.1%。数据公布后亚特兰大联储将第三季GDP增长预估上调0.2个百分点至2.7%。

“零售需求突然增长，可能使第三季经济增速比飓风侵袭前的预期要好些，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示。

美国通胀互动图表：tmsnrt.rs/1N6BwRs

美国零售销售互动图表：tmsnrt.rs/2eXblwp

(完)

编译 李爽 审校 徐文焰

我们的标准：汤森路透“信任原则”
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below