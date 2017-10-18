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综述：美国9月工业生产略微回升 飓风所带来的效应犹存
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2017年10月18日 / 凌晨1点29分 / 4 天内

综述：美国9月工业生产略微回升 飓风所带来的效应犹存

2 分钟阅读

路透华盛顿10月17日 - 美国9月工业生产略微反弹，飓风哈维及伊尔玛对生产活动所造成的影响犹存；但在全球经济走强及美元走贬下，工业前景仍然看俏。

资料图片：2016年11月，美国密歇根州Orion Township，通用汽车Chevy Bolt电动车组装线。REUTERS/Joe White

周二所发布的另一份数据，则抵销疲软工业生产数据所带来的效应；9月进口物价创15个月以来最大增幅，输入型通胀正稳定上升。

美联储表示，9月工业生产上升0.3%，8月降幅则缩减至0.7%。联储指出，“飓风哈维所带来的影响持续浮现，加上飓风伊尔玛所造成的影响(虽然程度较小)，将9月工业生产增幅压低0.25个百分点。”

“在风暴相关干扰过后，工业生产反弹，第四季数据可望强劲成长，”摩根大通分析师Daniel Silver表示。

9月工业生产涨幅符合分析师预期。8月工业生产前值为下降0.9%。美联储还修正7月工业生产数据为下滑0.1%，前值为增长0.4%。

第三季工业生产年率为下降1.5%。美联储称，剔除飓风影响，工业生产年率至少应增长0.5%。

9月制造业产出微升0.1%，8月为下降0.2%。或受飓风哈维影响，非持久性化学品产出锐降2.6%，拖累整体制造业产出。

汽车和零部件产出上月略增0.1%。第三季制造业产出下降2.2%。

尽管飓风相关因素产生不利影响，但制造业仍站稳脚跟，因美元贬值、全球经济向好及企业增加库存。

工厂信心也创下数年高位。9月矿业产量上升0.4%，反映出油气开采的增长。上个月公共事业产量增加1.5%。上月工业生产温和，产能利用率小升0.2个百分点至76.0%，较其长期均值低了3.9个百分点。

**过多闲置产能**

美联储官员通常把产能利用率看成是一个信号，借此判断经济中有多少闲置情况，以及经济在转为膨胀性之前还有多大空间可以加速成长。

“对于美联储2.0%的通胀目标来说，过多闲置产能可能是个阻碍，”富国银行证券资深分析师Tim Quinlan表示。

美元指数上涨，因投资人聚焦于劳工部的报告。该报告显示9月进口物价跳升0.7%。美债收益率小跌；美股则几无变动。

上个月进口物价升幅为2016年6月以来最大，8月则为上升0.6%。截至9月的12个月进口物价上涨了2.7%，8月为上涨了2.1%。

继8月上涨5.0%后，上月石油进口价格续涨4.5%。食品价格上涨1.8%，为2016年7月以来最大涨幅，8月涨幅只有0.2%。

扣除石油的进口物价上涨幅度与8月类似，为0.3%，可能是因为美元兑美国主要贸易伙伴国货币今年贬值逾6%开始发挥部分影响。

9月扣除石油的进口物价较上年同期上涨1.2%。

“这份报告中暗示，美元在过去一年中走软正开始影响到基础物价，”RDQ Economics驻纽约的首席经济学家John Ryding说。“从5月至9月美元跌势加速，我们认为这将在核心进口物价中有所反映。”

9月自中国进口商品物价持平，8月曾下滑0.1%。与上年同期相比，9月自中国进口物价跌0.7%，为2015年4月以来最小按年跌幅。(完)

编译 龚芳/李爽/戴素萍/郑茵 审校 张荻/李婷仪/王颖/张若琪

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