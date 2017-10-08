综述：尽管9月就业数据难堪 美联储官员仍考虑12月升息

路透德州奥斯丁/纽约10月6日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)官员周五暗示，他们持续预期美国未来将会逐步升息，认为上月就业人口减少是受到严重飓风季的暂时冲击，重申他们预期通胀将会走强。

“尽管通胀目前略低于我们的中长期目标，我认为持续逐步解除货币政策宽松是合适作法，”纽约联邦储备银行总裁杜德利表示，他经常与美联储主席叶伦会面，也一直与华尔街银行业者保持接触，提升他在美联储官员间的影响力。

尽管其他决策官员对此大致认同，但他们同时称将密切关注数据，特别是通胀数据。

一名美联储官员则持强烈的反对意见，他称若通胀数据仍旧停滞，央行持续升息将会有“政策犯错”的风险。

“如果我们过于热衷让利率正常化，我们可能会进一步压低通胀预期，这可能妨碍我们达成目标的能力，”圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德表示，他称9月就业数据虽然是受到飓风影响，但仍“让人感到震惊”。“12月会议要决定通胀是否回升恐怕为时过早。”

其他官员则大多认同在12月升息，尽管他们也对通胀提出了一些质疑。

亚特兰大联邦储备银行总裁博斯蒂克(Raphael Bostic)在接受路透专访时表示，他持续认为美联储应该在年底前再次升息，不过他并不坚持这样的立场，且继续密切关注经济数据。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗则向记者表示，由于失业率偏低，

通胀“可能升温”，而这将成为进一步升息的理由。尽管9月非农就业岗位出现七年以来首见下滑，但失业率已降至4.2%，时薪上涨幅度则是大于预期。

柯普朗的语调相对于同僚而言不那么急切，他称“我目前将会稍做观望。我们计划利用我们拥有的一些时间上的余裕。”

美联储上月维持利率不变，并宣布将开始逐步缩减其规模4.5万亿美元的资产负债表；2007-2009年金融危机及经济衰退之后，美联储大举购买公债及抵押贷款支持证券，导致资产负债表大规模膨胀。

不过市场高度预期美联储12月将再度升息，特别是在主席叶伦提出她对通胀中期升向美联储目标2%很有信心的说法之后；根据美联储偏好的指标，目前美国通胀率为1.4%。叶伦9月底时表示，若等到通胀实际升至目标才升息，不是稳健的做法。

投资人对于美联储明年将三度升息的预估抱持更为怀疑的态度。

三位决策官员表示，他们将以开放的心态看待未来几个月的经济数据，特别是通胀读数，因有一些暂时性的因素影响物价，还有过去40天有几个飓风袭击美国。

美国总统特朗普近期会见了至少三名可能接任叶伦职位的人选，不过据传他也正考虑让叶伦续任；叶伦担任美联储主席的任期将在2月届满。特朗普上周表示，将在未来二至三周作出决定。

刚上任四个月、明年将取得利率决策会议表决权的博斯蒂克表示，他预期无论由谁来领导美联储，“除非有一些迹象显示经济急遽或突然恶化、或者是成长提速脚步快过预期，否则2018年美联储都将平稳渐进地让利率回归更为正常水准。”

**税改辩论**

博斯蒂克表示，他对于经济的预估并未纳入财政政策调整，与许多同僚一样。

部分美联储官员已经开始淡化特朗普政府声称其减税计划将提振经济的主张，并警告称该计划反而可能导致通胀偏高、债务难以为继、并最终致使成长力道降至平均水准以下。

提议中的税改计划包括将公司税税率从目前的35%降至20%。

“若企业利用减税来投资，我们可能会见到经济更为强劲地增长，之后我们将会关注物价方面会如何发展，”博斯蒂克称。

“但我们已经见到企业将现金收益用于回购股票等方面，如此一来就无法达成该政策所希望达到的生产力传导效应。(完)