综述：美国9月非农就业岗位料仅增9万个 短期内增幅受风灾抑制

资料图片：2015年8月，美国密歇根州，福特汽车Flat Rock装配厂，野马车型组装线上的一名工人。REUTERS/Rebecca Cook

路透华盛顿10月6日 - 美国9月非农就业岗位增幅可能进一步放缓，因飓风哈维和伊尔玛使一些被迫离开家园的劳工暂时失业，也阻碍了聘雇活动，这将是飓风肆虐影响美国第三季经济活动的最新迹象。

路透调查走访的分析师预计，美国劳工部定于周五公布的就业报告料显示，9月非农就业岗位增加90,000个。8月时为增加156,000个。

这个9月预估增幅将是今年次低，且远低于前12个月的月均增幅175,000个。8月非农就业岗位增长亦欠佳，但分析师多认为是受季节因素影响。

非农就业岗位数据是根据对雇主的调查得出，凡在包含当月12日在内的发薪期未获得支薪的劳工，即被计为失业者。

分析师估计，肆虐德州和佛州的飓风哈维及伊尔玛，料使9月工作岗位最多减少达125,000个。

“我们将见到许多就业岗位复原，而一直到2018年初都会见到清理和重建工作相关的聘雇。”穆迪资深分析师Ryan Sweet表示。

分析师称，就业报告如果疲弱，应也不会改变对美联储12月升息的预期。美联储主席叶伦上月发出预警称，飓风可能“严重”影响9月就业增长，但预计影响会“很快消散”。

美联储上月指出，预计“就业市场形势将进一步增强”。

“鉴于此，我们猜测金融市场会对飓风造成的9月就业数据疲弱淡然以对，维持美联储12月加息的较高可能性，”富国银行资深分析师Sam Bullard表示。

据劳工部，受飓风影响的德州和佛州地区在2017年3月就业人数为1,120万人，占美国就业总人数的7.7%。

**就业市场仍在收紧**

分析师表示，扣除天气影响后，就业市场持续收紧。非农就业报告将与8月消费者支出、工业生产、房屋建筑和销售数据一道，表明飓风削弱第三季经济成长。

分析师指出，包括上个月摧毁波多黎各基础设施的飓风玛丽亚在内，接连而来的飓风可能导致第三季国内生产总值(GDP)增幅减少0.6个百分点。

美国第三季GDP环比年率预估低至增长1.8%。第二季为增长3.1%。

飓风哈维和伊尔玛料不会影响失业率，9月失业率预计持稳于4.4%。不管受访者在参考周期间是否错过工作和没得到报酬，针对家庭的较小规模调查都将受访者视作有工作。失业率的计算源于这一家庭调查。

不过该家庭调查提供了因天气不好被困在家里的劳动者以及被迫兼职工作的人的数据，可能反映出风暴对就业的影响。

风暴对每周平均工时可能没有影响。

“9月正反两方因素相互抵消，很多行业的工作时长将因工厂关闭而减少，而清理和重建方面的工作时长将增加，”摩根士丹利驻纽约的首席经济学家Ellen Zentner说。

由于飓风导致的暂时失业集中在零售、休闲和酒店业等低薪行业，整体平均薪资增长料将加快。

9月平均时薪预计较前月上涨0.3%，8月为增长0.1%。不过，薪资同比涨幅或许连续第六个月维持在2.5%。

分析师表示，平均薪资同比涨幅至少要达到3.0%，才能使通胀率升至美联储2%的目标。

恶劣天气对建筑业的打击最大，9月建筑业就业岗位可能下滑。制造业就业岗位料增加1万个，8月为增加3.6万个，创四年来最大增幅。(完)