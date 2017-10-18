综述：华尔街大型银行业绩胜过分析师预期 尽管债券交易业务低迷

路透纽约10月17日 - 华尔街大型银行高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)周二公布的业绩好于分析师预期，一系列产品和服务的获利取得增长，尽管整个行业的债券交易业务都在下滑。

资料图片：2013年9月，美国圣迭戈，摩根士丹利公司大楼的企业标识。REUTERS/Mike Blake

高盛私募股权投资业务助力获利胜过预期，摩根士丹利的财富管理业务营收和利润率创纪录。两家银行都公布，投资银行业务营收较上年同期上升，费用收入比也得到较好控制。

顶级银行的高管曾经表示，业务多样化能够抵消某一领域出现的暂时性疲弱，控制成本可进一步支撑获利。

“不会过分依赖销售和交易业务，这是我们的目标，”摩根士丹利财务长Jonathan Pruzan接受采访时说，“在交易环境低迷的情况下，我们可以保住(市场)份额，而当市场即将发力时，我们有能力参与成长。”

摩根士丹利第三季获利增加11%，不但优于市场预期，也超越执行长戈尔曼(James Gorman)的财务目标。公司股价周二收涨0.37%，报49.12美元。

摩根士丹利与高盛业绩比较图表：(tmsnrt.rs/1Ry717W)

在上月一场会议中，银行业高管称第三季交易业绩或较差，因债市波动性低，而且上年同期表现强劲。这些警示让投资者先有了心理准备，分析师也下修获利预估。

高盛的债券交易成绩尤其受投资者关注，因高盛比同业对手更为依赖交易，而且高盛在零售银行业务的布局不足以抵销近期颓势。

摩根大通(JPM.N)，美国银行(BAC.N)、花旗集团(C.N)拥有大型消费者业务部门；摩根士丹利则有一庞大的零售经纪分支，已扩展至放贷业务。

高盛第三季债券交易部门营收下降26%，降幅远低于部分分析师预期的下降40%，华尔街其他银行公布的降幅介于16-27%之间。

整体上，该行公布获利下降3%，好于华尔街分析师的预期。

**获利推动因素**

帮助带动高盛获利好于预期的部门是投资和借贷部门，其营收因持有从私募股权基金到债券证券等各项资产而大幅波动。这些资产的价值因公开市场走势或高盛的出售决定而波动，因此营收很难预测。

在周二上午的客户报告中，一些分析师预计市场将认为高盛获利好于预期并不是很值得注意，因为是受这些波动较大的业务带动。

“不能称之为东山再起，”Evercore ISI分析师Glenn Schorr称。“高盛仍有一些工作要做，尤其是在(债券交易)方面。”

高盛股价周二收盘下跌2.6%。

摩根士丹利获利超预期，得益于收费性业务，该公司执行长戈尔曼长期以来一直称赞该业务比交易业务更稳定。摩根士丹利近九年前从花旗手中收购的美邦(Smith Barney)经纪业务目前至少稳定占到摩根士丹利营收的一半。

摩根士丹利财富管理业务第三季营收创纪录，税前利润率为26.5%，远超过戈尔曼的目标区间23-25%。

戈尔曼周二在与分析师的电话会议中称，他预计随着支付给经纪人的留任奖励金今年底到期，预计利润率会进一步改善。

摩根士丹利的债券交易业务营收也超过戈尔曼10亿美元的季度目标，整个公司的股东权益报酬率(ROE)为9.6%，在年底前达到9-11%的目标区间内。

“摩根士丹利的各个业务都会继续实现强劲均衡的业绩，”Instinet分析师Steven Chubak表示。

摩根士丹利和高盛业绩图表： tmsnrt.rs/1Ry717W

(完)