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人民币综述：中资美元债投资风险升温 留意汇率波动关注发行是否避险
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January 5, 2018 / 6:11 AM / a day ago

人民币综述：中资美元债投资风险升温 留意汇率波动关注发行是否避险

2 分钟阅读

记者 董永年

资料图片：2016年1月，美元和人民币纸币。REUTERS/Jason Lee

路透台北1月5日 - 人民币持稳走升，让2017年的中资美元债市场快速增长。展望今年，融资需求料有增无减，纵然开年中间价创20个月新高有利发行，但在汇率波动加大预期下，买盘将更重视发行端是否避险或持有美元资产对冲风险。

市场人士并认为，以美联储为首的主要央行货币政策持续正常化，会让今年债券市场的波动增加，面对利差扩大风险的同时，守稳利息收入，降低资本利损产生机率，料将是2018年的操作主轴。

〞今年将面临高融资需求，市场如何消化的问题，再加上利差已来到相对低点，选券要更谨慎。〞宏利投信债券基金经理人陈培伦说。

对于今年融资需求展望，陈培伦认为，今年仍会持续增加，主要是到期再融资需求即达510亿美元，较去年的330亿增加54.5%。此外，今年可执行赎回权的高收益债额度也有210亿。再加上2019年到期量更高达800亿美元，部分企业担心资金排挤，有可能提前于今年下半年融资。

除到期再融资需求增加外，国泰君安国际固定收益部经理李龙夕表示，境内利率持续上扬，发债成本有增无减，美元计价债券利率相对低上许多的优势，料吸引更多企业申请赴境外发行美元债。

他举例，国企类信用评级在BBB或BBB-，若在境内发行三年期的利率达5.5%或更高，但若是在境外发美元债，利率则只有4.0-4.40%。但也强调，这是在没有进行汇率避险时的发行成本。

〞融资不是零与一，是选择问题，要看成本，相信会有更多企业运用。〞李龙夕说。

根据中银国际截至去年11月底的统计，中资美元债共发行了1,980亿美元，较2016年的1,039亿大增90%。金融数据提供商Dealogic的资料显示，去年共有超过400支中资美元债完成发行，融资总额超过2,000亿美元，两项数字均接近2016年的两倍。

2017年人民币兑美元中间价累计升6.16%，而人民币即期CNY=CFXS年度升幅更是达到6.72%，均创出九年来最大年度升幅。美元指数跌逾9.8%，创下14年来最差年度表现。

惟根据路透本周对逾60名汇市策略师所做的调查，人民币今年料将小幅贬值，六个月后料跌至6.60，2018年年底料报在6.60。人民币周四收报6.49。

**需求料偏保守**

发行量预期增加，但市场胃纳却不见得相对提升。

元大投信基金经理人毛宗毅表示，美元债价格目前处在相对高的位置，再加上发行量预期会增加，除非境内有更多资金出海投资，否则供过于求的疑虑将是不小风险。

陈培伦也提及，美元投资级与高收益等级债券的利差，已来到10年相对低点，虽然中资企业发行的美元债利差水准仍比美国企业高，具备一定投资诱因，但在美债今年波动度料加剧预期下，要期待资本利得很难，甚至息收可能因利差扩大遭吞噬，因此在资产配置会更趋谨慎。

统一投信基金经理人涂韶钰则认为，境内已经出海的资金，基本上不太愿意回流，因此仍有配置中资美元债的基本需求。但要更多境内资金外流投资，期待落空的可能性不低。

〞境内利率上来了，投资诱因也变大。〞他说。

另一不愿具名的资产管理业者甚至预期，在中国政府严格控管资金外流下，不但新钱出不来，滞留海外的资金甚至有可能被召回。

〞有听说国企的钱被叫回去了，民企可能会是下一波。〞她说。

涂韶钰强调，倘若今年人民币汇率仍相对强势，国际资金对于中资美元债的兴致会增加，但目前人民币偏强的走势，或许只是阶段性质。随着美联储于3月可能持续升息，农历春节后将逐渐反映市场预期。

涂韶钰认为，人民币今年应该不会太弱，但也不会强势。太弱会造成资金外流牵动政治风险，但在去杠杆、挤泡沫令今年经济增长弱于去年的基本条件下，也缺乏升值的条件。预料核心目标会在6.5-6.6，但波动幅度会变大。

陈培伦也抱持相同看法。认为在汇率波动扩大的环境下，会检视中资美元债的发行是否进行避险操作。以免因汇损对信用评级产生负面影响。

前述不具名的资产管理业者表示，若在意企业的负债率，不可以对有无避险蒙着眼不看。在汇率波动幅度扩大下，更要精挑细选标的。像是地方政府融资平台发行的美元债，通常不会持有美元计价资产，这类与负债不匹配的标的，应该尽量避开。

〞做久的人就会知道，看不到的就是风险。〞她提醒。

**本周市场动态**

--三位消息人士周三透露，中国央行日前下发通知延长大额支付系统运行时间，1月22日起大额支付系统实行5x21小时运行。(完)

审校 杨淑祯

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