综述：人民币汇率劲升不应昙花一现 关键要动起来

作者 张金栋

路透上海6月30日 - 逆周期因子指引效果日渐清晰，市场或已感受到监管的意图；虽说本周人民币兑美元快升此前并未明显征兆，但从近期内外部环境综合分析，也可说是预期之中的事情，监管“助推”巩固5月底的非凡表现，人民币汇率弹性进一步上升更值得期待。

若人民币汇率弹性超过此前表现，居民企业持汇待涨心态或进一步动摇，此前监管层采取的一系列维稳努力将进入成果收割期，国际收支状况有望继续改善。

为何说本次反弹在预期之中？从外部看，去年底开始美元指数都没有组织过像样的反弹，每次反弹都创出新低，加上开始质疑美联储后续连续加息可能性，而欧央行、英央行等也纷纷考虑收紧货币政策，外部环境的变化明显缓解了人民币持续贬值的外部压力。

中美10年期国债收益率差：tmsnrt.rs/2twjqUj

当然内部角度看，今年金融强监管明显提升了人民币资产收益率，同时监管层对购汇真实性审查以及规范对外投资等一系列举措，大幅缓和了资金外流压力，明显转好的一季度国际收支数据可佐证。

而5月监管层祭出的“逆周期因子”，可以说是悬在人民币空头头上的一把利剑。路透通过对“逆周期因子”的测算发现，如果市场价明显低于中间价，在第二日的中间价中会剔除过度反应供求的部分，即对冲顺周期的部分，因子在定价机制上修正了因为监管从严带来购汇出清延后导致的螺旋贬值压力。

通过跟踪也可看出人民币中间价定价将更多参考一篮子变化，也就是说，在美元表现偏弱时，中间价势必要上行，而市场成交价也应会跟随上行，而根据要求人民币中间价和市场价不能有太大偏离，否则会降低中间价的定价权威性。

路透测算人民币中间价与实际值：tmsnrt.rs/2u5ViF5

倒不是说“逆周期因子”定价本身有多牛，更重要的是机制背后的监管思路；如果市场采取漠视态度，则可能遭遇监管的强化，即入市“推一把”，直至市场相信监管有能力维持中间价的权威性。而本轮人民币汇率无征兆的反弹，应该是监管与市场共同作用的结果。

**有何不同？**

本轮人民币急升始于周二下午两点前后，在岸人民币率先发力，离岸CNH紧随其后，短期15分钟升值幅度均超200点，两小时后美指转为下跌，晚间欧洲央行紧缩意图的讲话提振欧元多头人气，美指加速下行，由此可见外部因素并非本次汇价急升的起因。

若结合美元指数的表现，或更能看出市场感受的变化；去年底美联储加息预期叠加特朗普交易，人民币贬值预期强烈，离岸人民币流动性连续收紧一个月，才拉住离岸CNH下跌势头；今年5月初美指主跌走势都走完了，离岸CNH和在岸汇率在逆周期因子公布和离岸流动性收紧双重影响下转强；本周这轮离在岸汇价强势表现则先于美元指数走弱。

路透通过市场人士了解到，周二午后中资大行几乎同时在两地出现大单结汇，机构随即跟风卖出美元，一轮凌厉人民币反弹走势就此展开。

离岸人民币流动性变化一直是观察监管层“是否出手”的极佳窗口；2015年8.11汇改以来，离岸人民币流动性出现四次脉冲式收紧，最终都成功的将离岸人民币空头挤出市场，离岸CNH快速反弹，收窄与在岸汇差甚至出现倒挂，进而稳定在岸人民币汇率。

由于离岸人民币没有像国内银行间市场这样获得流动性的市场，投机空头获取CNH主要通过货币掉期、拆借、以及货币利率交叉互换等方式。因此短时间内大幅提高投机空头获得和持有CNH的成本，自然有人扛不住而离场，加上这几年离岸人民币资金池水平不断下降，这种抬升成本挤出空头的举措效果更为显着。

但本周以来香港财资公会发布的离岸人民币同业短端拆息利率一直处于历史低位附近，另外反映掉期成本的离岸CNH短端掉期点差甚至较长时间内出现双边报价都为负值情况，均表明离岸人民币流动性极为充裕。

从这个方面看，似乎可看到市场的预期出现了一定的变化；但路透通过市场人士了解，短期还没有明显感受到结汇预期明显上升，而6-7月也是传统购汇旺季，人民币在连续上涨后，市场是否会再度选择逢低购汇，还有待观察。

**动起来！**

中国人民币汇率市场化改革以来，汇率波动率伴随持续的单边升值或贬值走势，让市场参与者避险意识淡漠，甚至乐于从单边走势中分一杯羹，这也给监管层对冲顺周期带来很大困难；而通过市场波动来培育参与者的避险意识，或是更为有效的手段。

远期结售汇签约情况：tmsnrt.rs/2sXJu9j

8.11汇改以来，监管层通过消耗外储、汇率适度贬值、并加强真实性审查等多种工具对汇率进行维稳，而近期包括远期结售汇签约、外汇占款降幅收窄，一季度国际收支双顺差等，反映市场对人民币单边看贬情绪明显淡化。

若本次人民币劲升能继续提升市场结汇预期，人民币双向波动走势进一步确立；结汇需求上升，近两年的结售汇逆差也可能在未来几个月内终结，此前对购汇方向征收风险准备金等限制举措也有望得到微调。

以下为汤森路透IFR整理的2017年以来承销点心债（含宝岛债）的各家银行排名：

帐簿管理人 承销金额（百万） 债券数量

交银 7,800.0 2

汇丰 6,333.5 17

东方汇理 2,990.0 13

渣打 2,674.2 14

招银 1,250.0 1

总计 28,640.0 69

**本周市场动态**

--环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)称，5月人民币在国际支付中的使用占比微升至1.61%，结束连续两个月下跌，排名重返第六。

--德意志银行放弃了对美元升向与欧元平价水平的预期，转而预测欧元到今年底将交投在1.16美元或者更高水平，而非之前预测的1.03美元。

--中国外管局称，2017年一季度，中国经常帐户顺差184亿美元，资本和金融账户顺差393亿美元。（完）